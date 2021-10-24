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Giriş Tarihi: 24.10.2021 16:34 Son Güncelleme: 24.10.2021 16:46

Türk Yıldızları bu kez Ölüdeniz'de göz doldurdu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Türk Yıldızları bu kez Ölüdeniz’de göz doldurdu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde her yıl düzenlenen Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları'nın 21'incisi 800 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Festival boyunca, akrobasi pilotlarının gösterileri ilgiyle izlendi. Festival, Türk Yıldızları’nı gökyüzündeki nefes kesen gösteriyle sona erdi.

21. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivalinin kapanışını Türk Yıldızları yaptı. Türk Yıldızlarının büyüleyen gösterisi için vatandaşlar plajlara akın etti.

Çeşitli hava oyunlarının sergilendiği organizasyonda Türk Yıldızları adeta şov yaptı.

Hava Oyunlarının son gününde gökte destan yazan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Türk Yıldızları, Fethiye'nin Çalış Plajı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızlarının gökyüzündeki şovu görsel şölen oluşturdu. Gökyüzündeki akrobatik hareketler yapan pilotlar, izleyenlerin takdir ve alkışlarını topladı. Türk Yıldızlarının nefes kesen gösterileri, büyük bir hayranlıkla izlendi. Fethiye'deki Hava Oyunları Festivali Türk Yıldızları'nın şovuyla sona erdi.

Türk Yıldızları'ndan Fethiye'de göz kamaştıran gösteri | Video

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Türk Yıldızları bu kez Ölüdeniz'de göz doldurdu
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