Türk Yıldızları izleyenleri büyüledi: Onbinlerce Antalyalı Türk Yıldızları’nı izledi

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ile gün boyu çocuklar için etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları, Antalya semalarında izleyenleri büyüledi.

KONYAALTI SAHİLİ DOLDU

Türk Yıldızları'nın gösteri nedeni ile kentte trafik durdu. Gösterinin yapılacağı Konyaaltı Sahili saatler öncesinden onbinlerce kişi doldurdu. Saat 16.00'da nefes kesen bir gösteri izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Nefes kesen gösteride bazı vatandaşlar gözyaşlarına engel olamadı. Çocukları ve torunları ile gelen aileler böyle bir gösteri için Türk Yıldızları'na teşekkür etti.