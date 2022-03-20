Haberler Yaşam Haberleri Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü ile nefes kesen görüntüleri!
Giriş Tarihi: 20.3.2022 16:12 Son Güncelleme: 20.3.2022 16:12

Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü ile nefes kesen görüntüleri!

AA
Türk Yıldızları’nın 1915 Çanakkale Köprüsü ile nefes kesen görüntüleri!

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun videosu paylaşıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Yıldızları'nın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde hizmete giren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde gösteri uçuşu yaptığı hatırlatıldı.

Jetlerin kalkış görüntüleriyle başlayan videoda, Çanakkale Boğazı'nın ve Köprüsü'nün, Türk Yıldızları'nın kokpitinden çekilen görüntülerine de yer verildi. Videoda, Çanakkale Türküsü'nün ezgisi kullanıldı.

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Türk Yıldızları'nın 1915 Çanakkale Köprüsü ile nefes kesen görüntüleri!
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