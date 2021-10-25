Türk Yıldızları’nın büyüleyici gösterisini 75 bin kişi izledi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde her yıl düzenlenen Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları'nın 21'incisi 800 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Festival boyunca, akrobasi pilotlarının gösterileri ilgiyle izlendi. 21. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivalinin kapanışını Türk Yıldızları yaptı.

Hava Oyunlarının son gününde gökte destan yazan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Türk Yıldızları, Fethiye'nin Çalış Plajı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızlarının büyüleyen gösterisi için vatandaşlar plajlara akın etti. Çeşitli hava oyunlarının sergilendiği organizasyonda Türk Yıldızları adeta şov yaptı. Türk Yıldızları'nın büyüleyici gösterisini yaklaşık 75 bin kişi izledi. Gökyüzündeki akrobatik hareketler yapan pilotlar, izleyenlerin takdir ve alkışlarını topladı. Hava Oyunları Festivali Türk Yıldızları'nın şovuyla sona erdi.