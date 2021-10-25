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Giriş Tarihi: 25.10.2021 15:48 Son Güncelleme: 25.10.2021 16:00

Türk Yıldızları’nın büyüleyici gösterisini 75 bin kişi izledi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Türk Yıldızları’nın büyüleyici gösterisini 75 bin kişi izledi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde her yıl düzenlenen Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları'nın 21'incisi 800 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Çalış Planı’ndaki Türk Yıldızları’nın gökyüzündeki nefes kesen gösterilerini 75 bin kişi izledi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde her yıl düzenlenen Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları'nın 21'incisi 800 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Festival boyunca, akrobasi pilotlarının gösterileri ilgiyle izlendi. 21. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları Festivalinin kapanışını Türk Yıldızları yaptı.

Hava Oyunlarının son gününde gökte destan yazan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Türk Yıldızları, Fethiye'nin Çalış Plajı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızlarının büyüleyen gösterisi için vatandaşlar plajlara akın etti. Çeşitli hava oyunlarının sergilendiği organizasyonda Türk Yıldızları adeta şov yaptı. Türk Yıldızları'nın büyüleyici gösterisini yaklaşık 75 bin kişi izledi. Gökyüzündeki akrobatik hareketler yapan pilotlar, izleyenlerin takdir ve alkışlarını topladı. Hava Oyunları Festivali Türk Yıldızları'nın şovuyla sona erdi.

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Türk Yıldızları’nın büyüleyici gösterisini 75 bin kişi izledi
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