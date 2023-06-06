Türkçe Akrabalık İsimleri - Türkçede En Sık Kullanılan Uzak ve Yakın Akrabalık Terimleri Nelerdir?

Akrabalık isimleri nelerdir konusu pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. Bunun sebebi ise Türkçede akrabalık terimleri için genel bir kanı olsa da yöreden yöreye farklılık gösteren bir durum olmasıdır. Durum böyle olunca da uzak akraba isimleri, akrabalık adları kişiler tarafından karıştırılabilmektedir. Bu karışıklığın önüne geçmek adına sizler için bir liste hazırladık. Haberimizin kalan kısmına inerek hazırladığımız liste ile beraber akrabalık isimleri nelerdir bulabilirsiniz.

Akrabalık İsimleri Nelerdir?

Akrabalık terimlerinin kapsamına bakıldığı zaman Türkçe, dünya üzerinde bu konu hakkında zengin olan bir dildir. Başka dillere bakıldığı zaman bir sözcük ile birden fazla akrabalık ismi kast edilirken, Türkçede akrabalık ilişkilerini ifade eden pek çok sözcük bulunmaktadır. Bu durum, Türkçenin ne kadar zengin bir dil olduğunu göstermenin yanında Türk kültüründe yakın ilişkilere verilen önemi de göstermektedir.

Türk toplumu, gelişmiş ve güçlü akrabalık ilişkilerinin olduğu bir toplum olduğu için bu ilişkiler dayanışma, hoşgörü, beraberlik ve sorunların paylaşımını da beraberinde getirir. Akrabalık terimleri, kan hısımlığı dışında evlilik, evlat edinme ve diğer ilişki biçimleriyle genişletilir. Bunun yanı sıra yöreden yöreye değişen akrabalık terimleri de mevcuttur. Akrabalık terimlerinin net anlaşılabilmesi için kısa bir liste hazırladık. Bu listedeki akrabalık terimleri; eş anlamlılık, yaşa bağlı büyüklük-küçüklük, cinsiyet, akrabaların birbirine yakınlık dereceleri, kültürel yakınlaşma ve geleneklere göre, kadına ve erkeğe göre, baba, anne ve kardeşler tarafından oluşmasına göre, medeni duruma göre, birden fazla akrabalık adını karşılama durumuna göre, çokluk ve teklik anlamıyla kullanımına göre, yapısına göre ve Türkçe, yabancı, karışık olma durumuna göre sınıflandırılmıştır.

• Abla: ( Aba, halk dilindeki söylemi) Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi

• Ağabey: (Abi, halk dilindeki söylemi) Büyük erkek kardeş

• Amca: Babanın erkek kardeşi, baba yarısı, emmi

• Ana yarısı: Teyze

• Anne: Çocuğu olan kadın, ana

• Anneanne: Annenin annesi

• Ata: Dedelerden ve büyükbabalardan her biri

• Baba: Çocuğu olan erkek

• Babaanne: Babanın annesi

• Bacı: Kız kardeş

• Birader: Erkek kardeş

• Büyükanne: Annenin annesi, Nine

• Büyükbaba: Babanın babası, Dede

• Dayı: Annenin erkek kardeşi

• Dede: Torunu olan erkek, büyükbaba

• Ebeveyn: Anne ve baba

• Emmi kızı: Amca kızı

• Emmi oğlu: Amca oğlu

• Emmi: Amca

• Evlat: Bir kimsenin oğlu veya kızı

• Hala: Babanın kız kardeşi, bibi

• Hanım: Kadın, eş

• Hatun: Eş, zevce

• Kardeş: Aynı anne babadan doğmuş veya anne babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı

• Kuzen: Teyze, dayı, hala veya amcanın çocuğu

• Nene: Nine

• Nine: Torunu olan kadın, büyükanne, nene

• Teyze: Annenin kız kardeşi, ana yarısı

• Torun: Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu

• Yeğen: Birine göre, kardeş çocuğu

Evlilik Yolu İle Oluşan Akrabalık Bağları

Eskiden iki gönül bir araya geldiği zaman, aileler de birleşir hep beraber kocaman büyük bir aile oluştururlardı. Günümüzde genellikle geniş ailelerin yerini çekirdek aileler alırken, akrabalık bağları da kafa karıştıran bir ayrıntıya dönüştü. Özellikle evlendikten sonra dahil olan akrabalar kişilerin kafasında soru işareti bırakabiliyor. Hazırladığımız liste sayesinde artık kafanız karışmayacak.

- Bacanak: İki kız kardeş ile evli olan erkekler birbirlerinin bacanağıdır.

- Baldız: Bir erkeğin eşinin kız kardeşi, erkeğin baldızıdır.

- Kayınvalide: Evli çiftler eşlerinin annesine kayınvalide der.

- Kayınpeder: Bir kadının ya da erkeğin eşinin babası onun kayınpederidir.

- Kayınbirader: Evli çiftlerin eşlerinin erkek kardeşleri için kullandıkları kelimedir. İyelik eki aldığında, "Kaynım" şeklinde kullanılır.

- Dünür: Evli bir çiftin ebeveynleri birbirlerinin dünürleri olur.

- Görümce: Bir kadının eşinin kız kardeşi onun görümcesidir.

- Elti: İki erkek kardeşin eşleri birbirlerinin eltisi olur.

- Enişte: Bir kişinin halası, teyzesi ya da kız kardeşinin eşi o kişinin eniştesidir.

- Yenge: Bir kişinin dayısının veya amcasının eşi, yengesi olduğu gibi ayrıca erkek kardeşler de birbirlerinin eşlerine yenge derler.