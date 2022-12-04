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Giriş Tarihi: 4.12.2022 22:57 Son Güncelleme: 4.12.2022 22:57

Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 4 Aralık 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (4 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (4 ARALIK 2022)

ATV ile 4 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur?

A- 13.00'da
B- 13.00'te (CEVAP)
C- 13:00'da
D- 13:00'te


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Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur?
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