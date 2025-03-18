Türkevi’nde kadınlarda bağımlılık ve iyileşme süreçleri forumu düzenledi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen forumda, kadınların bağımlılıklarla mücadelede karşılaştıkları zorluklar ele alınarak, küresel çözüm yolları uluslararası kamuoyuyla paylaşıldı. Sümeyye Ceylan, kadınlarda bağımlılık ve iyileşme sürecinin erkekler gibi olmadığını belirterek, "Kadınlar tedaviye erişme konusunda toplumdan dışlanabiliyor" dedi.

New York Türkevi'nde geniş bir katılımla gerçekleşen etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan, SESRIC Eğitim ve Teknik İş Birliği Direktörü Dr. Atilla Karaman ve alanında uzman isimler yer aldı. Yale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Marc Potenza ve Prof. Dr. Hendrée E. Jones, Endrit Reka, Jan Ford ve Gulshan Akhundova gibi bağımlılıkla mücadelede öne çıkan uzmanlar da forumda görüşlerini paylaştı. Bu yılki forum, CSW69 kapsamında düzenlenen "Sessizliği Kırmak: Kadınları İyileşme Sürecinde Güçlendirmek" başlıklı yan etkinlik ile de öne çıktı.

BAKAN GÖKTAŞ, "KADININ GÜÇLENMESİNİ DESTEKLEYEN ÇALIŞMALARIMIZA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye olarak, kadının güçlenmesini destekleyen çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Kadının güçlenmesi daha güçlü ve adil bir toplum için kritik bir öneme sahip. Bu sorun, bireyin sağlığını ve bütünlüğünü etkileyerek ailesini, çevresini ve nihayetinde toplumu da olumsuz etkiler. Diğer yandan bağımlı kadınların şiddete ve istismara karşı daha savunmaz hale geldikleride bir gerçek." Dedi.

"KADINLAR TEDAVİYE ERİŞME KONUSUNDA TOPLUMDAN DIŞLANABİLİYOR"

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan bu oturumda yaptığı konuşmada, bağımlılık tedavisinde kadınlara özel yaklaşımlar ve uluslararası politika önerileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kadınlarda bağımlılıkla mücadelenin hassas noktalarına değinen Genel Başkan Yardımcısı Ceylan, "Kadınlar, bağımlılık konusunda erkeklere nazaran biraz dezavantajlı konumda. Hem önleme hem de eğitimler ve bağımlı olduktan sonra tedaviye erişme konusunda toplumdan dışlanma gibi ciddi sıkıntılar yaşayabiliyor." ifadesini kullandı. Ceylan, BM'de düzenlenen oturum sayesinde, Yeşilay'ın kadın bağımlılığını ve iyileştirme süreçlerini uluslararası bir platformda tanıtma fırsatı bulduğunu belirtti. Yeşilayın Türkiye'nin 81 ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil 105 noktada danışmanlık merkezlerinin bulunduğu bilgisini paylaşan Ceylan, bu merkezlerde ve 115 numaralı danışma hattı aracılığıyla kadınlara verilen hizmetleri uluslararası toplumla paylaşarak bu konuda "dünyada bir farkındalık yaratmaya" çalıştıklarını ifade etti.

"DİĞER ÜLKELERE ÖRNEK OLACAK ÇOK GÜZEL MODELLER GELİŞTİRMİŞİZ"

Ceylan, Yeşilayın, dünyada davranışsal ve kimyasal bağımlılıkların 5 türünde birden mücadele eden, hem önleme hem de rehabilitasyon ve danışmanlık yapan belki de tek sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladı. "Diğer ülkelerle bu hafta boyunca gerçekleştirdiğimiz işbirliklerimizde fark ettim ki, aslında çok büyük iş yapıyoruz. Ve diğer ülkelere örnek olacak çok güzel modeller geliştirmişiz." diyen Ceylan, Yeşilay ekibinin Türkiye'de geliştirdiği modellerin dünyaya da faydalı olacak şekilde tanıtımını yapıyor olmanın "gurur verici" olduğunu söyledi.

KADINLARA ÖZEL TEDAVİ MODELLERİ ELE ALINDI

Öte yandan, Yeşilay Uluslararası İş Birlikleri Müdürü Sedef Erçetin'in moderatörlüğünü üstlendiği forumda, bağımlılıkla mücadelede kadınlara özel tedavi modelleri geliştirmek amacıyla oluşturulan WFAR programı tanıtıldı. Yeşilay'ın bağımlılıktan kurtuluş sürecinde geliştirdiği YEDAM modeli hakkında da bilgi verildi.

Etkinlikte ayrıca Yeşilay, farklı ülkelerden kadın sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği toplantıları gerçekleştirerek bağımlılıklarla mücadelede uluslararası ortaklıkları güçlendirme yönünde önemli adımlar attı. Türkevi'nin kabul salonunda forum kapsamında ayrıca Yeşilayın bağımlılıkla mücadele kapsamında karikatür ve çizimlerinin yer aldığı sergi açıldı.

YEŞİLAY'DAN VİYANA'YA UYUŞTURUCU VE KUMAR BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Yeşilay ayrıca, 10-14 Mart tarihlerinde Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından Viyana'da düzenlenen 68. Uyuşturucu Maddeler Komisyonu çerçevesinde uyuşturucu ve kumar bağımlılığına yönelik sorunları ele alan etkinlikler gerçekleştirdi. Toplam 16 yan etkinlikte düzenleyici ve destekleyici olarak rol üstlenen Yeşilay, bu kapsamdaki sekiz oturuma ev sahipliği yaptı.

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Güllüoğlu'nun çevrim içi yer aldığı "Madde Kullanım Bozukluğu ve Kumar: Daha İyi Önleme ve Politika İçin Ortak Risklerle Mücadele" başlıklı programa Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler'in yanı sıra davetliler katıldı.

GÜLLÜOĞLU, "DÜNYADA YETİŞKİNLERİN YARISI KUMAR OYNUYOR"

Güllüoğlu, küresel olarak çevrimiçi çeşitli kumar oyunlarının 85 milyar avro düzeyinde olduğunu belirterek, dünyadaki yetişkin nüfusun yarısının kumar oynadığına dikkati çekti. Avrupa'da 16 yaşındaki her 5 kişiden birinin kumar oyunlarına bulaştığını aktaran Güllüoğlu, bazı araştırmalara göre madde ve kumarın yol açtığı rahatsızlıkların paralellik göstermesinin bireyin ruh sağlığından kaynaklandığına işaret etti.

Güllüoğlu, Yeşilay olarak bu alanda yaptıkları çalışmalar ve sonuç aldıkları yöntemlere ilişkin katılımcıları bilgilendirdi. Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede küresel çapta yürüttüğü çalışmalarla toplumsal farkındalığı artırmaya ve uluslararası düzeyde güçlü iş birlikleri geliştirmeye devam edecek.