Haberler Yaşam Haberleri Turkish Cargo, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için 500 binden fazla çiçek taşıyacak
Giriş Tarihi: 15.9.2022 10:16

Turkish Cargo, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için 500 binden fazla çiçek taşıyacak

Türk Hava Yolları’nın (THY) hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere'de Kraliçe 2'nci Elizabeth'in yas ve cenaze programında kullanılacak çiçekleri taşımaya başladı.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Turkish Cargo, Kraliçe Elizabeth’in cenazesi için 500 binden fazla çiçek taşıyacak

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in ölümünün ardından çiçek taleplerinde yüzde 90 artış yaşanması ile birlikte Antalya ve Isparta'dan İngiltere'ye 500 bin daldan fazla çiçeğin sevkiyatı başladı.

Bölgedeki çiçek firmaları, karayolu yerine daha hızlı olan hava kargoyu tercih ederken İngiltere ihracatta ilk sıraya aldı.

Öncelik gerektiren bu taşımalara önem veren Turkish Cargo, hafta başından bu yana yaklaşık 4 ton çiçeği İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaştırdı.
Özel kargo taşımacılığında 30 yıldan fazla deneyime sahip olan Turkish Cargo, özenle paketlenen 55 bin dal çiçeği aynı gün içerisinde İngiltere'ye ulaştıracak.

Şirket yas süreci boyunca 13 tona eşit olan 500 bin daldan fazla çiçeği ilk günkü tazeliğini koruyacak şekilde Londra'ya taşıyacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Turkish Cargo, Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için 500 binden fazla çiçek taşıyacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA