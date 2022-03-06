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Giriş Tarihi: 7.3.2022

Türkiye 2030’a kadar obez olacak

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Türkiye 2030’a kadar obez olacak
Çağımızın en büyük problemlerinden biri olan obezite, ilerleyen yıllarda daha da artacak. Dünya Obezite Federasyonu raporuna göre, dünya genelinde 8 yıl içinde "gelecek pandemi" olarak adlandırılan bir obezite artışı yaşanacak. 2010'da açıklanan rakamlar, önlem alınmazsa 2030'da iki katına çıkacak. Avrupa ülkeleri de bu tehditle karşı karşıya. Türkiye'deki yetişkin nüfusunun üçte birinden fazlasının obez olması beklenirken, Birleşik Krallık ve İrlanda ülkemizle birlikte bu hastalıktan en çok etkilenen ülkeler olacak. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2025'e kadar obezitenin yükselişini durdurmak amacıyla acil eylem çağrısında bulundu.

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Türkiye 2030’a kadar obez olacak
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