Türkiye 2.si ödülünü Bakan Şimşek’in elinden aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ülke genelindeki okullar düzeyinde açtığı resim yarışması sonuçlandı. İlkokul,Ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören milyonlarca öğrenci içinde yarışmaya katılan 2 bin 561 kişinin arasından sıyrılmayı başaran 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu 4-E Sınıfı Öğrencisi Arif Kerem Yıldırım yaptığı resimle Türkiye 2. olmayı başardı.

Arif Kerem Yıldırım şampiyonluk ödülünü Hazine ve Maliye Batanı Mehmet Şimşek'in elinden aldı. Öğretmeni Halis Karataş rehberliğinde yarışmaya odaklanan Arif Kerem Yıldırım "Vergi" konulu resim ile vergi konulu yarışmaya hazırlandı. Binlerce öğrenciyi geride bırakarak Manisa adına büyük başarıya imza atan Arif Kerem Yıldırım, Ankara'da gerçekleştirilen törende laptop ödülünü Bakan Şimşek'in elinde aldı.

Öğrencisi Arif Kerem Yıldırım'ım elde ettiği başarısından dolayı gurur duyduğunu dile getiren 23 Nisan Ulusal Egemenlik ilkokulu Müdürü Mustafa Çakmak, "Öğrencimizin başarısında etken olan öğretmeni Halis Karakaş'a, kendisine yarışma süresince destek olan ailesine ve sınıf arkadaşlarına okul müdürü olarak teşekkür ediyorum. Arif bizi ve okulumuzu gururlandırdı ileride kendi seçeceği mesleğinin yanı sıra büyük bir ressam olacağından hiç kuşkum yok." İfadeleriyle öğrencisine övgüsünü belirtti.