Türkiye, Afrika’nın sesi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Gönüllülük Günü kapsamında Külliye'de düzenlenen Afrika Evi programında, Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçileri, eşleri ile Afrika Kültür Evi üyeleriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada yeryüzünün, iyiliğin, barışın ve adaletin merkezi olmasının insanlığın ezelden beri en büyük ideali olduğunu belirten Emine Erdoğan, şunları söyledi:"Bu anlamda Türkiye'nin Afrika açılımıyla dünya tarihinde yepyeni bir sayfa açtığına inanıyorum. Türkiye'nin dış politikasının odağında insan sevgisi bulunuyor. Karşılıklı kazanma ilkesine dayanan, ihya ve imar etmenin tecrübesini gittiği her yere götüren bir anlayış var. TİKA, AFAD, Kızılay, Maarif gibi birçok kurumumuz, Afrika'nın kalkınması için ortaya somut bir çaba koymuştur. Sağlıktan eğitime kadar birçok alanda hizmet götürmüşlerdir. Siyasi, sosyal ve ekonomik değişimler için kalıcı destek sağlamışlardır. Türkiye, uluslararası alanda da her zaman Afrika'nın sesi olmuş, kıtada barış ve istikrarın sağlanması için gayret etmiştir."Etiyopya'ya 2015'te yaptığı ziyareti anlatan Emine Erdoğan, "Orada bir STK'ya bağlı tekstil atölyesinde kadınların el emeği ürünlerinin, bir dolar karşılığında alındığını öğrendim. Daha da vahimi, ürünler Avrupa'nın pahalı butiklerinde çok yüksek fiyatlara satılıyordu. Biz de bu adaletsizliğe, adil bir pazar kurarak cevap vermek istedik. Afrika El Sanatları ve Kültür Evi'nde 24 ülkeden alınan ürünleri satıyor ve gelirini olduğu gibi kadınlara bırakıyoruz" dedi.Bugüne kadar literatüre kazandırılan "Afrika Atasözleri" ve "Afrika Yemekleri" kitaplarının kültürel yakınlaşmanın ürünü olduğu söyleyen Emine Erdoğan, "Bu çerçevede sizlerle güzel bir haberi de paylaşmak istiyorum. Kısaca Afrika Evi dediğimiz girişimimiz bir derneğe dönüştü. İnanıyorum ki, 'Afrika El Sanatları ve Kültür Evi Derneği' çatısı altında, insanlığa hizmet edecek nice proje hayata geçecek" diye konuştu.Gönüllülüğün kardeşin kardeşe ikramı olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, "Türkiye, tüm insanlığa kucak açan tarihsel reflekslerini hiç zayıflatmadığı için, bugün hâlâ dünyanın en cömert ülkesidir. Öz kardeşimiz saydığımız Afrika ülkeleriyle birlikte yürüyecek daha uzun bir yolumuz var" ifadesini kullandı.