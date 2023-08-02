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Giriş Tarihi: 3.8.2023

Türkiye ağaçlandırmada Avrupa’da 1’inci dünyada 6’ncı

Türkiye, ormanlarını en çok artıran ülkeler arasına girdi. BM raporuna göre ülkemiz, son 30 yılda orman varlığını artıran ülkeler arasında 27’nciliğe yükseldi

Türkiye ağaçlandırmada Avrupa’da 1’inci dünyada 6’ncı
Akbelen provokasyonuna tokat gibi BM raporu. Türkiye, son 30 yıldır dünya genelinde orman alanını en çok artıran ülkeler arasına girdi. Birleşmiş Milletler raporuna göre orman büyüme hızı 1990-2000 yılları arasında yüzde 0.18, 2001-2010 yılları arasında yüzde 0.45, 2011-2020 yılları arasında ise yüzde 0.53 oldu. Türkiye'de ayrıca maden gibi ticari faaliyetler için kesilen ormanların yeniden ağaç dikimi zorunluluğu bulunuyor. Türkiye, son yıllarda orman yangınlarıyla mücadele etmesine rağmen orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında 46'ncı sıradan 27'nciliğe kadar yükseldi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan "Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA)" raporuna göre 2015-2020 yılları arasını içeren değerlendirmede ağaçlandırma yapan ülkeler klasmanında ise Avrupa'da birinci, dünyada 6'ncı sırada olduğunu ortaya koydu.

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Türkiye ağaçlandırmada Avrupa’da 1’inci dünyada 6’ncı
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