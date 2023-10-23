Türkiye aşığı Alman kadın Gazipaşa’da toprağa verildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 20 Ekim Cuma günü yazlığında ölü bulunan Türkiye aşığı Alman asıllı 67 yaşındaki Helena Bünning vasiyeti gereği Gazipaşa'da toprağa verildi. Alman Helena'dan komşuları haber alamayınca geçtiğimiz Cuma günü Koru Mahallesi'ndeki bir sitedeki evinde yazlığın kapısını çaldı, ancak kapıyı açan olmadı. Yaşlı kadının cep telefonunu da arayan komşuları cevap alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Helena Büning'in komşularında bulunan yedek anahtarı alan polis ekipleri, savcılık talimatıyla yazlığa girdi.

HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULUNDU

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Helena Büning'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada komşuları Helena'nın Almanya'daki ailesine durumu bildirdi. Yakınları cenaze işlemleri için Antalya'ya geldi.

VASİYETİ GEREĞİ GAZİPAŞA'YA DEFNEDİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Helena Bünning'un cansız bedeni vasiyeti gereği Gazipaşa'da toprağa verildi. Helena'nın Gazipaşa aşığı olduğunu belirten komşuları ve Türk dostları, "Helena tam bir Türk dostu, Gazipaşa aşığı biri idi. Kendi sosyal medyasında fotoğrafının üstüne Türk Bayrağı yerleştirirdi. O ölünce Gazipaşa'da toprağa verilmek istiyordu. Almanya'dan gelen yakınlarına durumu bildirdik. Onlara da vasiyetini 'Ölürsem beni Gazipaşa'da toprağa verin' diye söylemiş. Biz vasiyetini yerine getirdik" diye konuştu.