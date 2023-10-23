Haberler Yaşam Haberleri Türkiye aşığı Alman kadın Gazipaşa’da toprağa verildi
Giriş Tarihi: 23.10.2023 10:31 Son Güncelleme: 23.10.2023 10:32

Türkiye aşığı Alman kadın Gazipaşa’da toprağa verildi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 20 Ekim Cuma günü yazlığında ölü bulunan Türkiye aşığı Alman asıllı 67 yaşındaki Helena Bünning vasiyeti gereği Gazipaşa’da toprağa verildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Türkiye aşığı Alman kadın Gazipaşa’da toprağa verildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 20 Ekim Cuma günü yazlığında ölü bulunan Türkiye aşığı Alman asıllı 67 yaşındaki Helena Bünning vasiyeti gereği Gazipaşa'da toprağa verildi. Alman Helena'dan komşuları haber alamayınca geçtiğimiz Cuma günü Koru Mahallesi'ndeki bir sitedeki evinde yazlığın kapısını çaldı, ancak kapıyı açan olmadı. Yaşlı kadının cep telefonunu da arayan komşuları cevap alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Helena Büning'in komşularında bulunan yedek anahtarı alan polis ekipleri, savcılık talimatıyla yazlığa girdi.

HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULUNDU

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Helena Büning'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cansız bedeni, cenaze aracına alınarak Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada komşuları Helena'nın Almanya'daki ailesine durumu bildirdi. Yakınları cenaze işlemleri için Antalya'ya geldi.

VASİYETİ GEREĞİ GAZİPAŞA'YA DEFNEDİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Helena Bünning'un cansız bedeni vasiyeti gereği Gazipaşa'da toprağa verildi. Helena'nın Gazipaşa aşığı olduğunu belirten komşuları ve Türk dostları, "Helena tam bir Türk dostu, Gazipaşa aşığı biri idi. Kendi sosyal medyasında fotoğrafının üstüne Türk Bayrağı yerleştirirdi. O ölünce Gazipaşa'da toprağa verilmek istiyordu. Almanya'dan gelen yakınlarına durumu bildirdik. Onlara da vasiyetini 'Ölürsem beni Gazipaşa'da toprağa verin' diye söylemiş. Biz vasiyetini yerine getirdik" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: AFAD deprem açıklaması! 7 il etkilenecek
İP’li Vekil Çömez’den ırkçı paylaşım! Gazze için gönüllü olan doktorları böyle hedef aldı
İsrail ordusundan Netanyahu tepkisi: Utanç verici!
‘Prenses gibi büyüdüm’
İsmail Kartal'dan o oyuncuya flaş eleştiri: "Takıma geç katıladı, kamp geçirmedi"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Bütün emeklileri ilgilendiriyor! 25,26,27,28,29 Ekim'de ödemeler alınacak!
Volkan Demirel'den flaş sözler: "Hatalı olan bendim"
Erdek'te 10 bin lüfer balığı ağlara takıldı
SON DAKİKA: İsrail Gazze'de Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı! Dehşet anları
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye aşığı Alman kadın Gazipaşa’da toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA