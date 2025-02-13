Türkiye aşkımıza aşk kattı

Uluslararası bir yardım kuruluşunda çalışırken tam 25 yıl önce Moskova'ya giden İngiliz Martin Daniels (68 )aynı kuruluşta çalışan Rus uyruklu İrina Alekseeva(60) ile tanıştı. Bir süre arkadaş olan çift yine aynı yardım kuruluşunun bir çalışmasında bu kez Londra'da da bir araya gelirken, İrina Alekseeva bir kilisenin çanlarının çalmaya başlaması ile ilk anda ne olduğunu anlayamadı. Moskova ve Rusya'da Sevgililer Günü kutlanmadığından İrina Sevgililer günü'nü ilk olarak o gün öğrenir. Bir mağazadan hediyeler alır ve Martin'e yaklaşarak güzel sözler ile 'Benim sevgilim olur musun' der. Martin ilk anda şaşırsa da arkadaşlık bir anda' Aşka' dönüşür.

Çift, 2005 yılında yani tam 20 yıl önce Türkiye'ye gelerek Fethiye'ye yerleşirler. 20 yıldır iki sevgili Fethiye'de gönüllerince yaşarlarken, 25 yıllık bu sevgiyi evlenerek sürdürmeye karar verince Fethiye Belediyesi Evlendirme idaresine başvurdular. Rus uyruklu İrina Alekseeva ile İngiliz uyruklu Martin Daniels'in nikahı Belediye Evlendirme Dairesinde evlendirme memuru Fatma Durgut Arıkan tarafından kıyıldı.

Çiftin şahitliklerini ise Av. Ela Bergamalı ile Av. Ahmet Bergamalı yaptı. Çift nikah memurunun sorusu üzerine 'Evet' sözünü Türkçe söylerken yoğun bir alkışta koptu. Nikah töreninin ardından nikah memuru Fatma Durgut Arıkan evlenme cüzdanını gelin İrina alekseeva'ya verirken,çift birbirlerine sarılarak bu mutlu anı kutladılar. Fethiye merkezde ve Göcek'te evleri bulunan çiftin Türkiye'de Türkçe öğrendikleri de öğrenilirken, oldukça fazla sayıda Türk arkadaş da edindikleri öğrenildi.

Nikahın ardından çok mutlu olduğunu söyleyen İrina Alekseeva "Martin ile 25 yıl önce Moskova'da tanışmıştık. 20 yıl önce Türkiye'ye gelip Fethiye'ye yerleştik. Hemen hemen 25 yıldır da sevgiliyiz. Bugün Sevgililer Günü'nde aşkımızı resmi hale getirdik" dedi.

'SEVGİLİM OLUR MUSUN DEDİM'

İrina, 25 yıllık birlikteliklerinin sevgi hikayesinin başlangıcının Londra'da başladığını belirterek "Uluslararası yardım kuruluşu çalışması için Londra'daydık. Kilisenin çanları çalmaya başladı, ne olduğunu anlamaya çalıştım. Rusya'da Moskova'da Sevgililer Günü kutlaması diye bir şey olmazdı, çanların sevgililer günü nedeniyle çaldığını ilk orada öğrendim. Bir mağazaya gidip hediyeler aldım, Martin'e yaklaşıp güzel sözlerle hediyeyi verip' Benim sevgilim olur musun dedim' Kabul etti. O günden bugüne sevgililer gününü kutlarız" ifadelerini kullandı.

FETHİYE'DE YAŞAYACAĞIZ'

İngiliz uyruklu Martin Daniels ise "Çok mutluyum 25 yıldır İrina ile beraber olsak da şu anda yeni evli çiftler gibi hissediyoruz. Hala birbirimizi çok seviyoruz. Minimum bir 25 yıl daha bu şekilde sevgi dolu olacağız. Bundan sonra da Fethiye ve Türkiye'de yaşamaya devam edeceğiz. Belirtmek isteriz ki Türkiye ve Fethiye'nin bizim aşkımıza kattığı değer çok fazla. Fethiye ve Türkiye çok güzel. Fethiye'de nikah defterine attığımız imzalar kalbimize de atıldı, çok mutluyuz" şeklinde konuştu.