Türkiye, ‘ata tohumu’na yöneldi

Türkiye 'ata tohumu'nu sevdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği ata tohumları ile üretim yapılması projesi meyvelerini vermeye başladı. Ülkemizde 7 yıl önce başlatılan 'Ata Tohumu Projesi'nde bugüne kadar çok mesafe kat edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bünyesindeki Türkiye Tohum Gen Bankası'nda ata tohumlarını geleceğe taşımak için çalışmalar aralıksız sürerken çiftçiler de incelenmek üzere ellerinde atasından dedesinden kalan tohumların yok olmaması ve sonraki nesillere aktarmak için gen bankasına getirdi. Genetiğiyle oynanmamış ve laboratuarda üretilmemiş tohumlardan oluşan ata tohumları, bugün artık 7'den 77'ye herkesin ilgisini çekiyor. GDO'lu ürünlerden uzak duran vatandaşlar, hibrit veya tek tip tohumdan üretilen ürünleri almıyor. Marketlerde, bakkallarda ve semt pazarlarında ata tohumlu ürünleri almayı tercih eden vatandaşlar, satın aldıkları ürünün etiketine çok dikkat ediyor.Türkiye halen 117 ülkeye tohum ihracatı yapıyor. Tohum üretimi son 21 yılda 9 katına, tohum ihracatı da 19 katına çıktı. Bakanlığın sertifikalandırdığı tohumluk satışında KDV oranı da yüzde 1'e indirildi. Meyvecilikte kullanılan fidan ve fidelerin yüzde 99'u yurt içinde üretilip sertifikalandırılıyor. GDO'lu bitki ve hayvanların üretimine izin verilmiyor. Ayrıca yine gıda amaçlı GDO'lu ürün ithalatı da yasak.