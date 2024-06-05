Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine öğretmen eli

Eskişehir'de Avukat Mail Büyükerman İlkokulu'nda öğretmen olan Seda Gökmen, öğrencilerini mektuplaşmaya teşvik etmek için ilginç bir adım attı. Öğretmen Gökmen ve Azerbaycanlı meslektaşı Günel Ekber ile sosyal medyadan iletişime geçerek öğrencilerin birbirleriyle mektup arkadaşı olmasını sağladı. Öğrencilerine önce mektup yazma kurallarını öğreten Gökmen, ardından öğrencilerinin mektuplarını Azerbaycanlı öğrencilere postaladı. Azerbaycan'a ulaşan mektupları okuyan öğrencilerin mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan Ekber, Gökmen ve öğrencilere "İçimizi ısıttınız Seda öğretmenim. İnşallah bir gün Eskişehir'de görüşmek ümidiyle" sözleriyle teşekkür etti. SABAH'a konuşan Gökmen, "Onların kargoyu aldıktan sonra mektuplara gösterdiği ilgi, tarifsiz bir mutluluktu. Azerbaycan'daki öğrencilerin heyecanına ortak olmak ağlattı. Öğrencilerimizi, Azerbaycan'daki öğrencilerle karşılıklı görüştürdük. Bizim amacımız gönül köprüsü kurmaktı, şu an sevgi denizine dönüştü" dedi.