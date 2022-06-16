Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin: Bizim kafamızda bir ayrımcılık yok

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Elimizde büyük bir hazine var. Toprağımızı kendi ana ve ata tohumumuzla yapmamız, sulanabilir arazimizi çoğaltmamız, güneş enerjisiyle de elektrikteki maliyeti aşağıya çekmemiz gerekiyor. Şu anda belediyeler olarak hepimiz ona çalışıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Atölye Stüdyosu'na konuk olan Şahin, kadının siyasette ve yereldeki temsilini değerlendirdi.

Kadının siyasette daha fazla yer almasının önemine vurgu yapan Şahin, konunun "cinsiyet" değil "ehliyet" meselesi olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Bir cinsiyetin, herhangi bir sektörde yüzde 30'un altında olmaması gereğinin bilimsel olarak kanıtlandığına işaret eden Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına seçme ve seçilme hakkını verdiği dönemde dünyada bu konuların henüz konuşulmaya bile başlanmadığını hatırlattı. Şahin, "Çok önemli bir başlangıçtı ama bir arpa boyu yol gidemedik, çok zaman kaybettik. Niye? Her 10 yılda bir olan darbe, demokratikleşmemizde yaşanan kesintiler, dezavantajlı grupları daha çok sistemden çekti. Sivil toplum zayıfladı, kadınlar orada sesini duyuramadı." diye konuştu.

AK Parti'nin kuruluşunda "Kadınıyla erkeğiyle birlikte kuracağız, önce insan, insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışlarının olduğunu anlatan Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızla birlikte başladığımızda zaten partinin içerisinde yüzde 30 kadın vardı üst kurulda, daha kuruluşta, daha ilk düğmede." dedi.

Kadının karar mekanizmalarında yer alması gerektiğine, bunun da yerelde başlayacağına dikkati çeken Şahin, "Büyükşehir meclis üyelerinde kadınların adı yoktu. Şimdi hamdolsun, bütün büyükşehirlerde, kadın bakış açısı, kadın duygusal zekasıyla masada." ifadesini kullandı.

"EN ÖNEMLİ ŞEY, FARKINDALIK VE ZİHİNSEL DÖNÜŞÜMDÜR"

Sivil toplumda da kadının yer almasının öneminin altını çizen Şahin, sanayi ve ticaret odalarına üye güçlü kadınlar olduğunu ama karar mekanizmalarına girmediklerini anlatarak "Akademik dünyada dünyanın en iyisiyiz. Rektör sayısına bakıyorsun, dekan sayısına bakıyorsun, orada da yok. Konuşulmayan bir cam tavan var. Bu ne zaman yıkıldı? Bu inanın, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde oldu." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti'nin kadına yönelik politikalarına değinen Şahin, "Bu bir takım ruhudur. Bu beraber çalışıldığı zaman, nasıl doğru bir model oluştuğunu gösterir. En önemli şey, farkındalık ve zihinsel dönüşümdür. Anadolu kadının hiçbir eksiği yok ki, Anadolu kadını muhteşem bir irfan, hazine, akıl, ahlak... Her şey var. Mekanizmaya doğru bir şekilde yerleştirmeniz gerekiyor." dedi.

Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde kadınların yönetimde olduğunu, belediyede güçlü bir takım kurduklarını, vatandaşların da bunu sevdiğini ve sahiplendiğini belirtti.

Türkiye Belediyeler Birliğinde de kadınların daha fazla yer alması için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Şahin, "Birlik'te de şu an proje ekibinde çok güçlü kadınlar var. Birliğin bütçesinin 3 katına hibe getirdik. Nasıl getireceğim güçlü proje ekibi olmazsa. Güçlü proje ekibi kimse, kim daha iyi üniversitede okuduysa, kim daha yüksek puan aldıysa, masada o var." ifadelerini kullandı.

"BİREYSELLİK BİZİ ÇOK ZAYIFLATIYOR"

Şahin, Gaziantep'te güçlü bir ekiple çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini dile getirerek çevre, tarım, iklim değişikliği konusundaki çalışmalarından örnekler verdi. Kırsaldaki kadının kalkınması için Birlik çatısı altındaki belediyelere tavsiyeleri sorulan Şahin, "Önce kooperatifleşmeleri gerekiyor. Çünkü hakikaten bir takım ruhuyla gitmezsen, 'Birlikte rahmet var, birlikten kuvvet doğar.' anlayışı olmazsa, bireysellik bizi çok zayıflatıyor. Bireysel eğitim alıyoruz, kooperatifleştiriyoruz ve şu anda tarımda 6 tane kooperatifimiz var bizim. Biliyorsunuz gastronomi memleketiyiz. Bunu dünya söylüyor. UNESCO'nun en lezzetli şehirlerinden biriyiz ama bunun oluşması için önce toprağa gidiyoruz. Toprakla başlıyor, tarımla başlıyor. Kim suyunu, toprağını, güneşini doğru yönetirse, bu lezzeti tesis ediyor." diye konuştu.

Şahin, Anadolu'nun bereketli topraklarında güneş ve rüzgar enerjisinin çok iyi kullanılması gerektiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakikaten elimde yetişmiş Anadolu kadını var. Tam bir hazine. Kooperatifleştikleri zaman şu an biz, ata tohumu, ana tohumu bankası kuruyoruz. Baharat kütüphanesi kuruyoruz. GAP'tan kalkınma ajansından aldığımız finansal desteklerle de bunu e-Ticaret, dijital market üzerinden bütün dünyaya satıyoruz. Bu ne oluyor? Aile ekonomisi. Aile ekonomisi rahatlayınca, oradaki çiftçi rahatlıyor, çiftçi rahatlayınca esnaf rahatlıyor, esnaf rahatlayınca, bu böyle döngüsel sistem."

Şahin, Gaziantep'te sanayide 250 bin kişinin çalıştığını, tekstilden sonra gıda sanayisinin ikinci sırada yer aldığını, hammaddenin kentin topraklarından elde edilmesinin de büyük bir şans olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir kez daha "kendi kendine yetme"nin önemini tüm dünyaya gösterdiğine işaret eden Şahin, güneş ve rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji, biyoenerji konusunda yapılan çalışmaların önemini vurguladı. Şahin, "Bir belediye biyoenerjiye girer mi? Girdik. Hayvansal atıklar, tavuğun sıvı atığından ve katı atığından şu anda biz biyogaz yapıyoruz, biyogaz tesisi. Güneş enerjisi, Enerji AŞ kurduk." diye konuştu.

"SULANABİLİR ARAZİMİZİ ÇOĞALTMAMIZ GEREKİYOR"

Kooperatiflerdeki kadınlar için süt sağma makinesi aldıklarını aktaran Şahin, "Hijyen süt, mutlu anne. Dolayısıyla yereldeki o mikro mikro dokunuşlar, beraberinde bir ekonomiye, ekolojiye dönüşüyor. Kırsal kalkınma da en büyük güç olarak karşımızı çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kadın istihdamına destek için kurduğu Zahire Evi çatısı altındaki çalışmalara dikkati çekerek tarım okulu kurduklarını, birçok ürünü kendileri ürettiklerini belirtti.

Bir yandan kentin lezzetlerini ürettiklerini bir yandan da ekonomiye katkı sunduklarını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bunlar kadının yaşamına dair. 'Başkanım.' diyor, 'Nar ekşimi sattım, oğlumu okutuyorum, hiç kimseye ihtiyacım yok'. O kadar güzel bir özgüven ki bu. Fikir projeleri dediğimiz bu. Birlik'te herkes birbirinden çok güzel şeyler öğreniyor. Bu bizim kalkınma modelimiz olacak. Benim şu anda gördüğüm toprak ve su çok önemli. Elimizde büyük bir hazine var. Toprağımızı kendi ana ve ata tohumumuzla yapmamız, sulanabilir arazimizi çoğaltmamız, güneş enerjisiyle de elektrikteki maliyeti aşağıya çekmemiz gerekiyor. Şu anda bütün hepimiz ona çalışıyoruz, belediyeler olarak."