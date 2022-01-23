Türkiye beyaza büründü

Yoğun kar yağışı tüm yurtta etkili oldu. Diyarbakır’da, jandarma köyde yalnız yaşayan fiziksel engelli vatandaşa ilaç götürürken, Batman’da doğum sancıları tutan kadının imdadına UMKE yetişti
Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı, İç Anadolu'nun yanı sıra, Türkiye'nin en sıcak illeri Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da da etkili oldu. Önceki karda binlerce kişinin mahsur kaldığı TAG Otoyolunun Nurdağı-Gaziantep bölümü ile Gaziantep gişeleri araç geçişine kapatıldı. Kar kalınlığının kent merkezinde 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreye ulaştığı Konya'da Ankara, Antalya, Adana, Afyonkarahisar, Isparta karayolları, Aksaray'da da Konya, Ankara, Nevşehir ve Adana karayolları da kapandı. İstanbul'u Ankara'ya bağlayan D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu da Bolu kesiminde ulaşıma kapandı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, evde teneke içinde kömür yakan Pakistan uyruklu 2 kişi zehirlenerek öldü. Diyarbakır Bağlar'a bağlıKöstekli mezrasında doğum sancısı tutan Sadiye Yıldırım (32), UMKE ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Batman'ın Sason ilçesinde 3000 rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki Şebo Babat, 8 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırdı. Elazığ'ın Kuşhane köyünde kar yağışı sonrası yolu kapanan köyde yalnız yaşayan fiziksel engelli Orhan Bektaş'ın (52), biten ilaçlarını jandarma köye kadar götürdü. İsimlerini "Erciyes Kar Kaplanları" olarak duyuran ve sıra dışı etkinlikleri ile gündem olan Erciyes Kar Kaplanları Kulübü üyeleri, 2022 kış sezonunu açtı. Kulüp üyeleri, dondurucu soğuğa aldırış etmeden, 2 saat boyunca, önce spor, sonra kar banyosu yaptı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'nün kirlenmesine dikkat çekmek amacıyla bir araya gelen Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri eksi 8 derecede göle girdi. THY de, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı yapılması planlanan iç ve dış hatta 36 tarifeli seferi iptal ettiğini duyurdu.
500 PERSONEL, 180 ARAÇ ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR
İSTANBUL Havalimanı'nda hava trafiğinin aksamaması için karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. 300 personel, 130 kar temizleme aracı ve ekipmanının hava tarafında, 200 personel ve 50 aracın ise kara tarafında 24 saat boyunca görev yaptığı ifade edildi.
ARABADA DOĞUM YAPTI KONYA'NIN
Beyşehir ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'ndeki Kükürt yaylasında hayvancılık yapan Havva Cantürk'ün (39) doğum sancıları başladı. Önceki gece, kendi araçlarıyla hastaneye gitmek için yola çıkan aile kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Hamile kadın, hastaneye ulaştırılamayınca otomobilde doğum yaparak kız bebek dünyaya getirdi. Anne ve bebeği, Beyşehir Belediyesi ekiplerinin 11 kilometrelik yolu açmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
ULUDAĞ TIKLIM TIKLIM
OKULLARIN yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte kış turizminin en önemli merkezi olan Uludağ adeta akına uğradı. Bölgede hizmet veren oteller yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Kar yağışının etkini sürdürdüğü beyaz cennette hava sıcaklığı eksi 12 derecelere kadar düşerken, dondurucu havaya rağmen kayak pistleri dolup taştı.
ÜNİVERSİTELER 2 GÜN TATİL
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (pazartesi-salı) ara verilmiştir. Önce sağlık, önce güvenlik" dedi. Vali Yerlikaya, bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını da bildirdi. İstanbul'da ayrıca malul ve engelliler ile hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildi.
Tolga YANIK - Hüseyin KAÇAR - Ali ALTINTAŞ - Murat KARAMAN - Ahmet ÇÖTELİ - Ceren ÇALIŞKAN - Tuna ÇAM / SABAH