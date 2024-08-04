Türkiye bize hep sahip çıktı... “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a teşekkür ederim”

6 ŞubatKahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşayan Suriyeli Elik ailesinden anne Lubna hayatını kaybederken, enkazda kalan Ahmet'in (9) sağ el parmakları, Zehra'nın ise (8) sağ bacağı ampute oldu. Enkazdan hafif şekilde yaralı olarak kurtulan baba Muhammed İsan Elik (33) oğlu Ahmet ile birlikte Bilkent Üniversitesi'ne sevk edildi. Sağ dizi ampute olduktan sonra tedavisi tamamlanan Zehra ve kardeşi Ala (7) Adana Sevgi Evlerine yerleştirildi. Depremden 7 ay sonra kızlarına kavuşan ve şuan Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi'nde (ÇOİM) tedavi olan çocuklarının yanından ayrılmayan baba Elik, "Oğlumun el protezi yapılıyor ve en kısa zamanda takılacak. Kızım Zehra'nın protezı takıldı ve çok mutlu. İki kızımı depremden sonra tam 7 ay boyunca görmedim ama onlara çok iyi bakıldığını biliyordum. Çünkü Türkiye, bize her zaman sahip çıktı ve kucak açtı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

ÇOCUKLARI DEVLET KORUMA ALTINA ALDI

Suriye'den iç savaştan kaçan Elik Ailesi, Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşamaya başladı. Asrın felaketinde oturdukları 4 katlı bina çöktü. Aileden anne Lubna hayatını kaybetti. Baba ile ailenin en küçük kızı Ala enkazdan hafif yaralı olarak kurtulurken Ahmet'in sağ el parmakları, Zehra'nın ise sağ bacağı ampute edildi. Baba oğlu ile birlikte Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, iki küçük kız Adana'da tedavi altına alındı. Yakın akrabaları depremden etkilenen, babaları ise ağabeylerinin yanından olmasından dolayı küçük kızlar devlet koruması altına alındı ve Sevgi Evlerine yerleştirildi. Oğlunun tedavi için Ankara'da kalan baba, depremden 7 ay sonra oğlu ile birlikte Adana'ya gelerek kızlarına kavuştu.

"KIZIM BENİ YÜRÜYEREK KARŞILADI"

Depremzede iki çocuğun Çukurova Üniversitesi tarafından depremde uzuvlarını kaybedenler için açılan ÇOİM'de tedavileri sürerken, babaları çocuklarını bir an olsun yalnız bırakmıyor. Ailenin en küçük kızı Ala da merkezdeki oyun odasında ablası ile birlikte resimler yaparak keyifli anlar geçiriyor. Türkiye'nin her zaman kendilerine sahip çıktıklarını anlatan 3 çocuk babası, "Depremde oturduğumuz bina yıkıldı. Maalesef eşimi kaybettim. Oğlum sağ el parmaklarını, kızım sağ bacağını kaybetti. Ben oğlumun tedavisi için Ankara'da yanında bulundum. Bu arada iki kızımın Adana'da tedavisinin sürdüğünü öğrendim. Ama hiçbir zaman gözüm arkada kalmadı. Çünkü burada iki kızıma çok iyi bakılacağını biliyordum. Depremden 7 ay sonra buluştuk. Yanılmamıştım. Çünkü yavrularıma çok iyi bakmışlardı. Kızım Zehra protezine kavuşmuş yürüyordu ve beni yürüyerek karşıladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. İyi ki var. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.