Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? FIBA Dünya Kupası Elemeleri

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Erkek Milli Takım'ın Bosna Hersek ve İsviçre maçları öncesi geniş kadrosunu duyurdu. Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in de bulunduğu liste, 25 Kasım itibarıyla Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde hazırlıklarına başlayacak. Milli ekibimizin gruptaki ilk sınavı olan Bosna Hersek karşılaşmasına yönelik beklenti ise giderek artıyor. Peki; Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?
A Erkek Milli Takımımız ile Bosna Hersek arasındaki FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu karşılaşmasının bilgileri:
|Bilgi
|Detay
|Organizasyon
|FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri (C Grubu)
|Maç
|Türkiye - Bosna Hersek
|Tarih
|27 Kasım 2025 Perşembe
|Saat
|21.00
Millilerimiz, bu karşılaşmanın ardından gruptaki ikinci maçını 30 Kasım Pazar günü TSİ 19.00'da deplasmanda İsviçre ile oynayacak.
|Ercan Osmani
|Anadolu Efes
|Erkan Yılmaz
|Anadolu Efes
|Şehmus Hazer
|Anadolu Efes
|Furkan Haltalı
|Bahçeşehir Koleji
|Kenan Sipahi
|Bahçeşehir Koleji
|Berk İbrahim Uğurlu
|Beşiktaş GAİN
|Yiğit Arslan
|Beşiktaş GAİN
|Onuralp Bitim
|Fenerbahçe Beko
|Tarık Biberoviç
|Fenerbahçe Beko
|Muhsin Yaşar
|Galatasaray MCT Technic
|Yiğit Onan
|Glint Manisa Basket
|Furkan Korkmaz
|Tofaş
|Yiğitcan Saybir
|Tofaş
|Sertaç Şanlı
|Dubai Basketball / BAE
|Cedi Osman
|Panathinaikos / Yunanistan
|Ömer Faruk Yurtseven
|Panathinaikos / Yunanistan