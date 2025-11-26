Haberler Yaşam Haberleri Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? FIBA Dünya Kupası Elemeleri
Giriş Tarihi: 26.11.2025 14:12

Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? FIBA Dünya Kupası Elemeleri

A Erkek Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri için Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde güçlü bir kadroyla çalışmalarını sürdürüyor. Ay-Yıldızlı ekip, C Grubu’ndaki açılış karşılaşmasında Bosna Hersek ile sahasında karşı karşıya gelecek. Basketbol tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği bu önemli mücadelenin günü, saati ve oynanacağı salon netleşti. Peki, Türkiye – Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? FIBA Dünya Kupası Elemeleri

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Erkek Milli Takım'ın Bosna Hersek ve İsviçre maçları öncesi geniş kadrosunu duyurdu. Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in de bulunduğu liste, 25 Kasım itibarıyla Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde hazırlıklarına başlayacak. Milli ekibimizin gruptaki ilk sınavı olan Bosna Hersek karşılaşmasına yönelik beklenti ise giderek artıyor. Peki; Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?

TÜRKİYE - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN?

A Erkek Milli Takımımız ile Bosna Hersek arasındaki FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu karşılaşmasının bilgileri:

Bilgi Detay
Organizasyon FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri (C Grubu)
Maç Türkiye - Bosna Hersek
Tarih 27 Kasım 2025 Perşembe
Saat 21.00

TÜRKİYE - BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşecek Türkiye basketbol maçının yayıncı kanalı da araştırılıyor.

Millilerimiz, bu karşılaşmanın ardından gruptaki ikinci maçını 30 Kasım Pazar günü TSİ 19.00'da deplasmanda İsviçre ile oynayacak.

İŞTE İKİ MAÇIN ADAY KADROSU

Ercan Osmani Anadolu Efes
Erkan Yılmaz Anadolu Efes
Şehmus Hazer Anadolu Efes
Furkan Haltalı Bahçeşehir Koleji
Kenan Sipahi Bahçeşehir Koleji
Berk İbrahim Uğurlu Beşiktaş GAİN
Yiğit Arslan Beşiktaş GAİN
Onuralp Bitim Fenerbahçe Beko
Tarık Biberoviç Fenerbahçe Beko
Muhsin Yaşar Galatasaray MCT Technic
Yiğit Onan Glint Manisa Basket
Furkan Korkmaz Tofaş
Yiğitcan Saybir Tofaş
Sertaç Şanlı Dubai Basketball / BAE
Cedi Osman Panathinaikos / Yunanistan
Ömer Faruk Yurtseven Panathinaikos / Yunanistan

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? FIBA Dünya Kupası Elemeleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz