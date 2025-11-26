Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? FIBA Dünya Kupası Elemeleri

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Erkek Milli Takım'ın Bosna Hersek ve İsviçre maçları öncesi geniş kadrosunu duyurdu. Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in de bulunduğu liste, 25 Kasım itibarıyla Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde hazırlıklarına başlayacak. Milli ekibimizin gruptaki ilk sınavı olan Bosna Hersek karşılaşmasına yönelik beklenti ise giderek artıyor. Peki; Türkiye - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak?