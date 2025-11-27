Türkiye Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Bosna Hersek basketbol maçı hangi kanalda?

Milliler, bu akşam Bosna Hersek karşılaşmasıyla parkede olacak. Basketbolseverlerin yakından takip ettiği 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde maçın günü, saati ve canlı yayın bilgileri araştırılmaya devam ederken, mücadeleye dair tüm detaylar netleşti. Türkiye - Bosna Hersek milli basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.