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Giriş Tarihi: 14.10.2022 11:56 Son Güncelleme: 14.10.2022 12:09

Türkiye bu adamı konuşuyor, Emniyet araştırıyor!

Giresun’da objektiflere yansıyan ilginç kaza anı sosyal medyada gündem oldu.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Türkiye bu adamı konuşuyor, Emniyet araştırıyor!

Giresun'da objektiflere yansıyan ilginç kaza anı sosyal medyada gündem oldu. Karşıdan karşıya geçen Fevzi Demiray (58) yolda duran aracın üzerine kendin attı, ardından yere yattı. Bu görüntüler sosyal medyada yayınlanınca Türkiye'nin gündemi oldu. Paylaşılan görüntüye ise ilginç yorumlar geldi.

Yorumlarda ise,"uyudu sandım:):"Dayı nereye Giresun", Yok canım bir yerli film yada dizi çekiminden bir karedir, yok gerçek değildir" gibi yorumlar geldi. Türkiye'nin konuştuğu bu adamı Emniyet Müdürlüğü araştırıyor.

Edinilen bilgiye göre, Giresun merkez, Çandırçalış mahallesinde doğan, Almanya'da 2 kere evlenip, boşanan ve çocukları Almanya'da olan Fevzi Demiray (58),Almanya'da emekli olduktan sonra Giresun'a gelerek hayatını burada sürdürüyor.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu ve sürekli alkol alıp çevreye rahatsızlık verdiği öğrenilen Demiray, bir kaç defa evini yakma durumu olmuş ve bu durum karşısında ise herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi. O gün ise yine alkollü olduğu ve yolda duran aracın önüne yatıp, kendini yere attığı öğrenildi.

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Türkiye bu adamı konuşuyor, Emniyet araştırıyor!
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