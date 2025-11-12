TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI CANLI YAYIN KANALI: Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte milli maç takvimi

A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda önemli bir maça hazırlanıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşma öncesi, "Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu gündemde. İşte,Türkiye-Bulgaristan maçının tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...