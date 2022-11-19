Türkiye Çekya maç özeti: (2 – 1) Türkiye Çekya A Milli maç özeti ile golleri kim attı? (19 Kasım 2022 Türkiye hazırlık maçı)

Türkiye Dünya Kupası arasında hazırlık maçlarında 2'de 2 yaptı. İlk önce Diyarbakır'da İskoçya'yı yenen milliler, bugün de Çekya'yı mağlup etti. Türkiye maçı golleri atan oyuncular bu sebeple araştırılıyor. İşte Türkiye Çekya maç özeti