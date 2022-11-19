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Giriş Tarihi: 19.11.2022 23:51

Türkiye Çekya maç özeti: (2 – 1) Türkiye Çekya A Milli maç özeti ile golleri kim attı? (19 Kasım 2022 Türkiye hazırlık maçı)

Türkiye Çekya hazırlık maçı 2 – 1 Milli takımın lehine sonuçlandı. Arda Güler’in ikinci yarıda yıldızlaştığı maçı Millilerimiz zorlanmadan kazandı. Dünya Kupası arasında A Milli Futbol Takım'ımız, hazırlık karşılaşmasında Çekya’yı Gaziantep’te mağlup etti. Peki, Türkiye Çekya golleri kim attı? İşte Türkiye Çekya maç özeti

Türkiye Çekya maç özeti: 2 – 1 Türkiye Çekya A Milli maç özeti ile golleri kim attı? 19 Kasım 2022 Türkiye hazırlık maçı

Türkiye Dünya Kupası arasında hazırlık maçlarında 2'de 2 yaptı. İlk önce Diyarbakır'da İskoçya'yı yenen milliler, bugün de Çekya'yı mağlup etti. Türkiye maçı golleri atan oyuncular bu sebeple araştırılıyor. İşte Türkiye Çekya maç özeti

TÜRKİYE ÇEKYA MAÇ ÖZETİ

GAZİANTEP (AA) - A Milli Futbol Takımı, Gaziantep'te oynanan özel maçta Çekya'yı 2-1 yendi.

GOLLER: Dk. 31 Enes Ünal, Dk. 70 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Dk. 56 Cerny (Çekya)

8'inci dakikada sol kanattan gelişen A Milli Takımın atağında Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun şutu az farkla auta çıktı.

13'üncü dakikada orta alandan gelişen Türkiye atağında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunu kaleci Pavlenka son anda kurtardı.

31'inci dakikada Cengiz Ünder'in savunma arkasına gönderdiği pasıyla buluşan Enes Ünal'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara

56. dakikada Çekya beraberliği yakaladı. Cerny'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Doğan Alemdar'ın yatarak kontrol etmek istediği top ağlarla buluştu: 1-1.

66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Özkacar'ın sert şutunda kaleci Koubek, meşin yuvarlağı yatarak son anda kornere çeldi.

67. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in plase vuruşunda kaleci Doubek, meşin yuvarlağı son anda kurtardı.

70. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Cengiz Ünder'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu: 2-1.

A Milli Futbol Takımı, mücadeleyi 2-1 kazandı.

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Türkiye Çekya maç özeti: (2 – 1) Türkiye Çekya A Milli maç özeti ile golleri kim attı? (19 Kasım 2022 Türkiye hazırlık maçı)
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