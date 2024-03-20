Türkiye çok yaşlı ülke statüsünde

Birleşmiş Milletler (BM) kriterlerine göre, 2023 sonu itibarıyla nüfusu 85 milyonu geçen Türkiye, "çok yaşlı nüfuslu ülke" statüsünde yer alıyor. BM Nüfus Fonu verilerine göre, nüfusu 8 milyar aşan dünya hızla yaşlanıyor. Avrupa yüzde 19 ile en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip kıta durumunda. Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla 65 yaş ve üzeri nüfus 8 milyon 722 bin 806 olurken, bu rakamla yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,2'ye çıkarak Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördü. Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının yüzde 10'u geçmesiyle Türkiye, BM kriterlerine göre "çok yaşlı nüfuslu ülke" statüsünde yer almaya başladı.