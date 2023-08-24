Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Ülke isimleri ve tanımlamaları listesine göre kısa adı Japonya olan ülkenin resmi adı nedir?
Giriş Tarihi: 24.8.2023 21:55 Son Güncelleme: 24.8.2023 21:55

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Ülke isimleri ve tanımlamaları listesine göre kısa adı Japonya olan ülkenin resmi adı nedir?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 24 Ağustos 2023 Perşembe günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Ülke isimleri ve tanımlamaları listesine göre kısa adı Japonya olan ülkenin resmi adı nedir? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın Ülke isimleri ve tanımlamaları listesine göre kısa adı Japonya olan ülkenin resmi adı nedir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 24 Ağustos 2023 Perşembe günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Ülke isimleri ve tanımlamaları listesine göre kısa adı Japonya olan ülkenin resmi adı nedir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (24 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;

SORU: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Ülke isimleri ve tanımlamaları listesine göre kısa adı Japonya olan ülkenin resmi adı nedir?



A- Japonya Cumhuriyeti
B- Japonya Federasyonu
C- Japonya İmparatorluğu
D- Japonya (CEVAP)


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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Ülke isimleri ve tanımlamaları listesine göre kısa adı Japonya olan ülkenin resmi adı nedir?
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