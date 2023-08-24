"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 24 Ağustos 2023 Perşembe günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Ülke isimleri ve tanımlamaları listesine göre kısa adı Japonya olan ülkenin resmi adı nedir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (24 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;