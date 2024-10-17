Türkiye, Defne bebeğe umut oldu

İzmir'de, kömür ocağında çalışan maden işçisi Okan Gürbulak ile eşi Çiğdem Gürbulak'ın, geçen yıl 20 Ocak'ta dünyaya gelen kızları Defne'nin, 14 günlükken topuğundan alınan kan ile SMA Tip 1 hastası olduğu ortaya çıktı. Gürbulak çifti bu haberle yıkılırken, iki gün sonra ise merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depremi meydana geldi. Kızının hastalığını içine gömen baba Gürbulak, depremden bir gün sonra 25 arkadaşı ile Kahramanmaraş'a giderek 15 gün boyunca birçok can kurtardı. İzmir'e döndükten sonra valilik izniyle yardım kampanyası başlatan Okan Gürbulak, sosyal medyadan da, "Biz depremde sizin 'Sesimi duyan var mı?' sesinize kayıtsız kalmadık. Şimdi siz benim kızımın 'Sesimi duyan var mı?' diyen sesine ses olun. Ben bir maden işçisiyim. Kızımı bu cihazlara bağlı morluklar içinde görmeye dayanamıyorum. Desteğinize ihtiyacımız var" sözleriyle yardım çağrısında bulundu. Türk halkı da baba Gürbulak'ın bu çağrısına yanıtsız kalmadı. Küçük Defne'nin yurtdışında tedavi olabilmesi için başlatılan yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldı. Çok mutlu olduklarını ifade eden Gürbulak ailesi, "Uzun ve zorlu bir sürecin ardından, umutlarımızı hep birlikte yeşerttik ve büyük bir başarıya imza attık. Her birinize minnettarız" dedi.