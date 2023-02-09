Türkiye Diyanet Vakfı’ndan deprem bölgelerine destekler artarak devam ediyor

Vakıf, deprem bölgelerinde temel ihtiyaçları karşılamak ve AFAD koordinesinde arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla tüm imkanlarını seferber etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralı vatandaşlara ise acil şifa dileğinde bulundu.

Genel Müdür Turan, depremin ilk anından itibaren afet bölgelerine Vakfın görevli ve gönüllülerinin intikal ettiği bilgisini verdi. Turan, "Mütevelli Heyeti II. Başkanımız İhsan Açık, Genel Müdür Yardımcımız Abdurrahman Çetin, Hayri ve Sosyal Hizmetler Müdürümüz Abdullah Aydos ve afet çalışmaları kapsamında Genel Merkezimizin 30 personeli deprem bölgelerine hızlı bir şekilde intikal ederek bölgedeki çalışmalara destek veriyor ve bölgenin ihtiyaçları konusunda tespitlerde bulunuyor" dedi.

Turan, Vakfın Türkiye genelindeki 1003 şubesinden çok sayıda personelin deprem bölgelerine intikal etmeye başladığını da belirterek, "Müftülüklerimiz ve Şubelerimizin binlerce görevli ve gönüllüleri, hazırlıklarını tamamlayarak deprem bölgelerinde nerede ihtiyaç varsa oraya ulaşıyor, çalışmalara destek veriyor; mağdur vatandaşlarımıza yardım malzemeleri ulaştırıyor" diye konuştu.