Türkiye, Elanur’a nefes oldu

Ankara'da yaşayan Esmahan ve Hayrettin Aydoğdu çiftinin 4 yaşındaki SMA Tip 1 hastası kızları Elanur'un yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldı. SABAH'ın 'Haydi Türkiye Elanur'u yaşatalım' haberiyle destek istediği Elanur için 2 yıldır süren yardım kampanyasında tedavi için gerekli para valilik izninin bitmesine 1 gün kala tamamlandı. Mutluluklarını dile getiren aile, "Kiminin Aykız'ı, kiminin Eloş'u, kiminin zeytin gözlü Elanur'u kazandı. Canlarımız emeğinize yüreğinize sağlık. 2 yıldır bıkmadan kendi evladınız, kardeşiniz gibi mücadele ettiniz. SMA değil Elanur kazandı. Mücadelemizi mutlu sonla bitirdik. Elanur'un kader kardeşleri için mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Aydoğdu ailesi Türkiye'deki işlemlerinin ardından Dubai'ye gidecek.