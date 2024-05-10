Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması finalinde yarışmaya hak kazanan öğrenciler belli oldu

Geleceğin entelektüelleri, Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda buluştu.

Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençlerin kültürel ve entelektüel gelişimlerini desteklemek, düşünme kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya 60 bin öğrenciden oluşan 30 bin takım başvurdu. Yarışmanın ilk aşaması, 20 Nisan Cumartesi günü 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşti. Yarışmaya katılan öğrenciler, Yunus Emre'den Martin Lings'e, Tolstoy'dan Amin Maalouf'a birçok değerli fikir insanının kitabını okuyarak hazırlandılar.

Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, Türkiye'nin ve dünyanın zengin düşünce mirasından seçilen on kitaptan sorumlu tutuldular.

Yarışma, öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunurken düşünme becerilerini de güçlendiriyor.

Yarışmada danışmanlık yapan öğretmenler bu yarışmanın, öğrencilerin sadece kitap okuma becerilerini değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerine de büyük katkıları olduğunu, öğrencilerdeki okuma alışkanlığını güçlendirdiğini ifade ettiler.

Öğrencilerdeki okuma alışkanlığını güçlendirmenin yanı sıra, kitapların sunduğu farklı düşünce dünyalarıyla tanışma fırsatı vererek empati yeteneklerini güçlendirdiğini vurguladılar.

Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın ilk etabını kazanan öğrencilerin listesine https://www.turkiyeentelektueloyunlari.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın finali, 26 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak.

Her ilden il birincilerinin İstanbul'da katılacağı yarışmanın yarı finali, 25 Mayıs tarihinde NUN Okullarında; finali ise 26 Mayıs'ta Turkuvaz Medya stüdyolarında gerçekleştirilecek.

Yarışmada,

Birinci olan takıma 100 bin tl,

İkinci olan takıma 50 bin tl,

Üçüncü olan takıma 30 bin tl ödül verilecek.

Sıralamaya giren takımlara danışmanlık yapan öğretmenlere ise sırasıyla; 30 bin tl, 20 bin tl, 10 bin tl ödül verilecek.

TEO (Türkiye Entelektüel Oyunları), Türkiye'nin düşünce ve bilgi dünyasını genişletmeyi hedefliyor.

Gençlerin entelektüel ve kültürel gelişimini önemseyen TEO (Türkiye Entelektüel Oyunları) Liseler Arası Bilgi Yarışması, Türkiye'nin geleceğine uzun yıllar katkı sağlamayı amaçlıyor. Sadece bir yarışma yapmanın ötesine geçerek, Türkiye'nin entelektüel potansiyelini harekete geçirmek için de önemli bir adımlar atıyor.