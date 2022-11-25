Türkiye eski Türkiye değil! "1999 depreminde çadırlar 3 gün sonra kuruldu, yeni Türkiye'de 3 saatte"

Düzce'de önceki gün meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem, Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye'nin doğal afetler ve olası krizlere karşı gösterdiği acil refleksi bir kez daha gözler önüne serdi. Deprem, saat 04.08'de meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 2 saat 47 dakika sonra, yani 06:55'te, Düzce'ye ulaştı. 07:08'de ise Gölyaka'ya geçti. 07:16'da ise canlı yayına bağlanarak devletin vatandaşın yanında olduğunu bildirdi ve son durum hakkında bilgi verdi.
ANINDA ÇADIR, YATAK, SICAK YEMEK
Bölgede AFAD, jandarma, emniyet, 112, Kızılay, bakanlıklar, belediyeler ve derneklerden 2 bin 580 personel ve 471 araç görevlendirildi. 14 bin 210 battaniye, 20'si genel maksat, 674'u aile yaşam çadırı olmak üzere 694 çadır, 735 yatak, 885 yastık- çarşaf seti, bin 358 ısıtıcı ve 5 mobil mutfak TIR'ı gönderildi.
Kızılay 12 bin sıcak yemek, 13 bin çorba, 23 bin ikramlık malzeme, 18 bin meyve suyu ve 5 bin su dağıttı. Afet Psikososyal grubu bin 735 kişiye psiko-sosyal destek verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bölgeye intikal etti. Düzce genelinde bina hasar tespit işlemi sonucu 321 yapıda hasar kayıt altına alındı.
1999 DEPREMİNDE DEVLET 3 GÜN SONRA ULAŞTI
20 bine yakın vatandaşımızın hayatını kaybettiği 1999 Gölcük depreminde ise dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, saatler sonra bilgilendirilmişti devlet saat 10:00 civarında bölgeye iletişim kurabildi. Oysa deprem sabaha karşı 03:01'de meydana gelmişti. Gerekçe olarak da 'Uyandırmaya kıyamamaları' gösterilmişti. Depremin yıkıcı etki gösterdiği Yalova, Sakarya ve İzmit'in ilçelerine devlet üçüncü günden sonra ulaşabilmişti.
DEPREMZEDELER SABAHA KONUŞTU
Evleri hasar gören ve ilk gecelerini depremden hemen sonra kurulan çadırlarda geçiren depremzedeler SABAH'a konuştu.
Ramazan Cinali: "1999 depreminde çadırlar 3-4 gün sonra kuruldu. Bakanları ise bir hafta sonra görebildik. Şimdi ise 40 dakika sonra AFAD ve kolluk kuvvetleri, birkaç saat sonra da bakanımız Gölyaka'ya geldi. Afetten bir saat sonra adeta çadır kent kuruldu. Devletimiz vatandaşın yanında. Bay Kemal nerede?. 1999'da, bu yapılanların 10'da birini görmedik. Evimiz nhasar görmedi ama tedbir amaçlı çadırda kaldık. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletin en alt kademesinde çalışanlara kadar hepsinden Allah bin kere razı olsun.
Sevim Sağlam: "1999 depremi bir felaketti. O depremden sonra alınan tedbirler, yapılan çalışmalar bu kez felaketi önledi. Devletimle ve devlet başkanımla gurur duyuyorum. Türkiye eski Türkiye değil."
Erdi Parlak: "Geceyi, AFAD'ın kurduğu çadırda geçirdik. Devletimizden Allah razı olsun. Tüm ihtiyaçlarımızı karşıladılar."
Nuray Ekşi: "Korktuğum için bu gece çadırda kaldık. Devletimiz çadır kurmuş. Battaniye dağıttılar. Yemekler dağıtılıyor. Bütün ihtiyacımızı giderdiler. Allah razı olsun."
Oktay Şanlı: "Depremin hemen ardından, TIR'lar dolusu yardım malzemesi, çadır, battaniye, gerekli bütün ihtiyaçlar geldi. Evimizde hasar yok ama korktuğumuz için çadırda kalıyoruz. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin."
Ramazan Şirin: "Evimizde hasar yok ama torunlarımız korktuğu için çadırda kalıyoruz. 1999 depremine göre bugün her şey dört dörtlük. Devletimizden Allah razı olsun."
Yıldız Çakmak: "1999 depreminde bu çadırları bir hafta sonra gördük. Şimdi ise birkaç saat geçmeden çadırlar kuruldu. Bunu da yapabilmek bir başarı."
Muteber Gedik: "Çadırda 8 kişi kalıyoruz. 2 oğlum, 2 torunum ve bizler varız" Gece çok güzel geçti, evimizden daha rahattı.
Meryem Yıldız: "Çadırda ben, annem, ablam, 2 küçük çocuğum ve erkek kardeşim kaldık. Ağabeylerim de yan taraftaki çadırda, onların da 2 küçük çocuğu var."
SOYLU, ÇADIRLARI ZİYARET ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölyaka'da, deprem nedeniyle geceyi evinde geçirmek istemeyen ve evleri hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için Kültür Park ile pazar yerine kurulan çadırları ziyaret etti. Bakan Soylu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek sorunlarını dinledi.