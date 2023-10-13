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Giriş Tarihi: 13.10.2023 10:45 Son Güncelleme: 13.10.2023 10:48

Türkiye, Filistin için yürüyecek

İsrail’in, Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım ablukasına karşı Milli İrade Platformu’nun öncülüğünde ‘Büyük Filistin Yürüyüşü’ gerçekleştirilecek. Yarın saat 17:00’da bir araya gelecek, insan hakları savunucuları, Beyazıt’tan Ayasofya Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirecek.

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Türkiye, Filistin için yürüyecek

100 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşan Milli İrade Platformu, Gazze'deki soykırım girişimine karşı yarın bir yürüyüş düzenleyecek.

ZULME DUR DENİLECEK

Bütün dünya İsrail'in, Gazze'deki insanlık dışı saldırılarına karşı sessizliğe bürünürken, Türkiye hem diplomatik girişimleriyle hem de tepki mitingleriyle mazlumlara karşı uygulanan zulme sessiz kalmayacağını gösteriyor. İsrail'in orantısız bir güç kullandığı ve mahalle mahalle yok ettiği Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalmayan Milli İrade Platformu öncülüğünde yarın bir miting düzenlenecek.

BUGÜN SAAT 17:00'DA

Saat 17:00'da Beyazıt'ta toplanan vatandaşlar, Ayasofya'ya kadar yürüyüş gerçekleştirecek. Zulme maruz kalan Filistinlilere destek açıklaması yapılacak yürüyüşte, binlerce kişi saldırıların son bulması çağrısında bulunacak. Mitinge ailelerle birlikte katılım yapılması yönünde de çağrıda bulunuldu. Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesiyle kurulan Milli İrade Platformu'nun yarın gerçekleştireceği miting sosyal paylaşım sitesi X'de de gündem oldu.

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Türkiye, Filistin için yürüyecek
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