Türkiye finalinde bölgeyi temsil edecekler

Mardin'de de düzenlenen müsabakaya Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri de katıldı. Meryem Fidan, Melek Fidan, Rojin Bulut ve Melek Efetürk'ün katıldığı il düzeyindeki müsabakada birincilik elde ederek bölge yarışmasına katılmayı hak kazandı. Diyarbakırda düzenlenen bölge yarışmasında da birinciliği elde eden İmamhatip Lisesi Öğrencileri Türkiye Finaline katılmayı hak kazandı.



Güneydoğu Anadolu Bölgesini temsil edecek genç sporcular, Türkiye birinciliğini de kazanmak istiyor. Öğrenciler, Tokat ilinde düzenlenecek Türkiye Finali için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Her alanda en güzel eğitimi vermeye çalıştıklarını ifade eden Okul Müdürü Mehmet Ali Gümüş: Okulumuz ulusal ve uluslararası bir çok özgün projeye imza atmıştır. En Son Mardin'de okullar arası yapılan Masa Tenisi turnuvasında okulumuz, bütün rakiplerini geçerek Mardin'i temsilen bölge finaline katılmaya hak kazanmıştır. Bölge finalinde de yine aynı şekilde bütün rakiplerini geçerek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştır. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.Onları çalıştıran İzzettin Atasever Hocamıza, beden eğitimi öğretmenlerimize ve öğrencilerimizin ailelerine teşekkür ediyorum. Şimdi Türkiye Finalinde Mardin'i ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini temsilen Türkiye Finaline Katılacağız inşallah. Öğrencilerimizin Türkiye Finalinde de güzel bir başarı elde ederek döneceğini umuyoruz." dedi.



Öğrencilere akademik eğitimin yanında mesleki ve spor dersleri üzerinde de yoğun çaba sarf ettiklerini ifade edem Müdür Yardımcısı Yasemin Dinçsoy, "Öğrencilerimizin akademik anlamda yoğun olarak çalıştırıldığı bir okuldayız. Bu anlamda öğretmenlerimiz çok fazla çalışmalar yapıyorlar. Bununla birlikte öğrencilerimize meslek dersleri bağlamında da ahlaki ve kişisel gelişimlerini tamamlayabilecekleri farklı uygulamalarda da bulunmaktayız. Bunlarla birlikte öğrencilerimizin sosyal ve kültürel etkinliklerinin, sportif faaliyetleri oldukça yüksek. Bu anlamda okulumuz onlara alan açmak için çok çaba sarf ediyor. Gerek okul içi çalışmalarında, gerek okul dışı sergileyebilecekleri yarışmalara katılmaları noktasında öğrencilerimizi destekliyoruz. Bu anlamda katıldığımız Mardin içindeki gerek mesleki yarışmalarda, gerek sportif yarışmalarda Mardin il birincilikleri elde ettik. Bununla birlikte bölge finalinede ilimiz Mardin'i temsil etmeyi okul olarak hak kazandık. Gittiğimiz ilk bölge finali olan Masa Tenisi Genç A Grup müsabakalarında öğrencilerimizin azimli çalışmaları ve inancı ile birinci olarak bu sefer de Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandık. Öğrencilerimiz ile gurur duyuyoruz. Orda onların nasıl çalıştıklarını, çabaladıklarını ve inançlarını gözlemledik. Türkiye şampiyonasında da aynı çalışmaları ve aynı başarıları sergileyeceklerine inancımız sonsuz." şeklinde konuştu.



Öğrenciler'den Meryem Fidan ise şunları söyledi: "Masa tenisine 6 yıl önce babam sayesinde başladım. 6 yıl boyunca bana masa tenisini öğreten İzzettin Atasever hocama çok teşekkür ediyorum. Okulumuzu bölge şampiyonu yapmak beni çok mutlu etti ve gururlandırdı. Okulumuzun verdiği destekler bize çok yardımcı oldu. Bu yüzden okulumuza çok teşekkür ediyoruz. Bir İmamhatip Lisesi olarak elde ettiğimiz bu başarı bizleri ayrıca çok gururlandırdı. Okulumuzun bize verdiği destekler için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Türkiye Finaline hazırlanıyoruz şimdi. orada da derece yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız."