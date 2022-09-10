Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Eurobasket Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Eurobasket Avrupa Şampiyonası 2022 devam ediyor ve Milli Takım olaylı geçen Gürcistan maçından sonra iyi basketbol oynamaya başladı. Serüveni takip etmek isteyen sporseverler, Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman sorusunu yöneltiyor. Alperen Şengün'ün etkili oyununun devam etmesi bekleniyor. Peki, Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...