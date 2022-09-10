Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Eurobasket Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Eurobasket Avrupa Şampiyonası 2022 devam ediyor ve Milli Takım olaylı geçen Gürcistan maçından sonra iyi basketbol oynamaya başladı. Serüveni takip etmek isteyen sporseverler, Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman sorusunu yöneltiyor. Alperen Şengün'ün etkili oyununun devam etmesi bekleniyor. Peki, Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...
TÜRKİYE FRANSA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın son 16 turundaki rakibi Fransa oldu. İşte, Türkiye Fransa basketbol maçı saati ve canlı yayın kanalı bilgileri;
TÜRKİYE FRANSA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Fransa basketbol maçı, 10 Eylül 2022 Cumartesi günü Berlin'de oynanacak.
Maç yarın 13.00'da oynanacak.
A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI KADROSU
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin(sakatlanıp çıktı), Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir
EUROBASKET SON 16 EŞLEŞMELERİ
Türkiye – Fransa
Slovenya – Belçika
Almanya – Karadağ
İspanya – Litvanya
Ukrayna – Polonya
Finlandiya – Hırvatistan
Sırbistan – İtalya
Yunanistan - Çekya