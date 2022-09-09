Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eurobasket Avrupa Şampiyonası 2022 devam ediyor ve Milli Takım olaylı geçen Gürcistan maçından sonra iyi basketbol oynamaya başladı. Serüveni takip etmek isteyen sporseverler, Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman sorusunu yöneltiyor. Maçın oynanmasına az bir süre kaldığı için Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda, şifresiz mi soruları da yöneltiliyor. Peki, Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...