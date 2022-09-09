Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 9.9.2022 11:22

Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye gruptan 3 galibiyet 2 mağlubiyetle çıktı ve son 16 turunda oynamak için Berlin’e gitti. Yan gruptan Fransa ile eşleşti. Sporseverler de milli takımı desteklemek adına Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta soruları yöneltiliyor. Türkiye Fransa basketbol maçı canlı yayın ekranı da aratılmakta. Milli Takım, büyük umutlarla sahaya çıkacak. Peki, Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eurobasket Avrupa Şampiyonası 2022 devam ediyor ve Milli Takım olaylı geçen Gürcistan maçından sonra iyi basketbol oynamaya başladı. Serüveni takip etmek isteyen sporseverler, Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman sorusunu yöneltiyor. Maçın oynanmasına az bir süre kaldığı için Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda, şifresiz mi soruları da yöneltiliyor. Peki, Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

TÜRKİYE FRANSA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın son 16 turundaki rakibi Fransa oldu. İşte, Türkiye Fransa basketbol maçı saati ve canlı yayın kanalı bilgileri;

TÜRKİYE FRANSA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Fransa basketbol maçı, 10 Eylül 2022 Cumartesi günü Berlin'de oynanacak.

Maç yarın 13.00'da oynanacak.

TÜRKİYE FRANSA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın canlı yayını NTV ekranlarında gösterilecek.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI ADAY KADROSU

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir

EUROBASKET SON 16 EŞLEŞMELERİ

Türkiye – Fransa

Slovenya – Belçika

Almanya – Karadağ

İspanya – Litvanya

Ukrayna – Polonya

Finlandiya – Hırvatistan

Sırbistan – İtalya

Yunanistan - Çekya

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Türkiye Fransa basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Fransa basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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