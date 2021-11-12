Türkiye genelinde boşanma araştırması yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığının bütçe sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin eleştirilere yanıt veren Bakan Yanık, "Sadece bir sözleşmeyi 'günah keçisi' sayarak ya da adeta 'kutsal bir metin' haline koyarak bu işe yaklaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında amir hükümleri olan mevzuatımızın tamamı yerli yerindedir. Biz de bunun etkin doğru uygulanması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunun iç hukuk uygulamalarını yaptık" dedi. Bakan Yanık, şiddete uğrayan kadınlar, korunmaya alınması gereken çocuklar, sosyal yardım ihtiyacı olanlar, engelliler, yaşlılar, şehit yakınları, gaziler ve diğer çalıştığımız alanlar siyaset konusu olamayacağını söyledi.

ENGELLİ RAPORU EKSİK OLANLAR

Bakan Yanık, Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetiyle ilgili 67 gence belge eksikliği nedeniyle yapılan ödemelerin Sayıştay raporlarına konu olduğunu anlattı. 18 yaşını dolduran ihtiyaç sahibi olan ve eğitimi devam eden gençlere de SED hizmetinin sunulmaya devam ettiğini dile getiren Yanık, usulsüz bir ödemenin söz konusu olmadığının altını çizdi. Yanık, "engelli raporu olmadığı halde engellilere yönelik yardımlardan yararlanan kişilerin bulunduğu" iddialarına ilişkin, "Engelli vatandaşlar için aylık imkanından yararlanmanın ön koşulu sağlık kurulu raporu. Sağlık Bakanlığınca 2007'den itibaren sağlık kurulu raporları Engelli Veri Tabanı'na kaydedilmeye başlanmış olmasına rağmen hastanelerin birçoğunun sisteme dahil olmaması sebebiyle bu süreçte veri tabanına tüm raporların kaydedilmesi mümkün olmamıştır. Dolayısıyla dijital ortamda görülmeyen bazı raporların fiziki ortamda Bakanlığımıza ulaştırılması ve bu engelli yardımlarından yararlanılması söz konusudur" dedi.

"DERİN YOKSULLAŞMA" DOĞRU DEĞİL

Sosyal yardımları "derin yoksullaşma" şeklinde değerlendirmenin doğru olmadığını belirten Yanık, "Şiddete uğrayan kadınlar, bakıma muhtaç, korunmaya alınması gereken çocuklar, sosyal yardım ihtiyacı olanlar, engelliler, yaşlılar, şehit yakınları, gaziler ve diğer çalıştığımız alanlar siyaset konusu olamaz. Bu alanlar kaba siyaset konusu olmaması, tırnak içinde söylüyorum bir 'malzeme' haline getirilmemesi lazım. Bakanlığımız 83 milyonun tamamına bir şekilde dokunuyor. Dezavantajlı grupların zaten yaşadıkları dezavantajı bir de siyaset konusu haline getirerek onları yeniden kırılgan hale getirmenin manası olmadığı kanaatindeyim" diye konuştu.

KAMUDA ENGELLİ ATAMALARI

Kamuda engelli atamaları konusuna değinen Yanık, Bakanlığın kadro çıkarıp atama yapma yetkisinin bulunmadığını, sadece bu konuda atama koordinasyonunu üstlendiğini anımsattı.

Bakan Yanık, "Nitekim 2021 sonu veya 2022 başında atama yapmak için çalışmaları yoğunlaştırdık. Hem kendi bakanlığımızda olabildiği kadar yüksek tutarak hem de diğer bakanlıklarda bu farkındalığı oluşturmaya çalışarak atama çalışmalarını yürütüyoruz" dedi.