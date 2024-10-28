Türkiye genelinde dev DEAŞ operasyonu: 216 gözaltı

Türkiye genelinde terörle mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. "GÜRZ-23" adı verilen ve 45 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda DEAŞ terör örgütüne yönelik yoğun bir çalışma yapıldı. Aralarında Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu toplam 45 ilde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlükleri tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen 216 şüpheli yakalandı.

SORUMLU DÜZEYDE FAALİYET VE FİNANS SAĞLAMA SUÇLAMALARI

Yakalanan şüphelilerin geçmişte örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri ve örgüte finansal destek sağladıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonların koordinasyonunu sağlayan Cumhuriyet Başsavcılıkları, DEAŞ ile bağlantılı şahısların izini sürerek Türkiye genelinde güvenlik güçleriyle birlikte önemli bir operasyona imza attı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: "MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, teröristlere göz açtırılmayacağını belirtti. Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.