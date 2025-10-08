Türkiye - Gürcistan maçı biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak? Türkiye - Gürcistan maçı bilet fiyatları, tarihi ve saati

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Millî Takım, Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıkıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye – Gürcistan maçı biletlerinin 8 Ekim Çarşamba günü itibarıyla satışa sunulacağını açıkladı. Peki, milli maç biletleri saat kaçta satışa çıkıyor, nereden alınır? İşte Türkiye – Gürcistan maçı bilet fiyatları, satış detayları ve maç bilgileri...