Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte milli maç takvimi ve Dünya Kupası elemeleri puan durumu

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolunda önemli bir sınavla karşı karşıya. 4. maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak olan Milliler, evinde sahne alacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye-Gürcistan maçı için geri sayım başladı. Peki, bir sonraki milli maç ne zaman ve hangi kanalda? İşte, maçın yayın bilgileri ve maç saati: