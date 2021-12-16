Türkiye Güreş Şampiyonası’na Kahramanmaraş’ta start verildi

Türkiye genelinden yaklaşık 600 profesyonel sporcunun kıyasıya mücadele edeceği şampiyona, 19 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. Tüm ülkeden sporseverlerin ilgiyle takip ettiği şampiyona, TRT Spor Yıldız ekranlarından ise naklen yayınlanıyor.