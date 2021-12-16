Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Güreş Şampiyonası’na Kahramanmaraş’ta start verildi
Giriş Tarihi: 16.12.2021 19:39 Son Güncelleme: 16.12.2021 19:46

Türkiye Güreş Şampiyonası’na Kahramanmaraş’ta start verildi

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Türkiye Güreş Şampiyonası’na Kahramanmaraş’ta start verildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kahramanmaraş’ta düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası ilk günüyle start aldı. Toplamda 600 profesyonel sporcunun farklı sıkletlerde kıyasıya mücadele edeceği şampiyona, 19 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye Güreş Federasyonu koordinesinde düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası başladı. Merkez Spor Kompleksi'nde start verilen şampiyonanın ilk gününde; 65, 74 ve 93 kilogramda eleme ve yarı final müsabakaları gerçekleştirildi. Şampiyona, 17 Aralık Cuma günü (yarın) de 65, 74 ve 86 kilogramda sporcuların minderdeki zorlu rekabetleriyle sürecek.

Türkiye genelinden yaklaşık 600 profesyonel sporcunun kıyasıya mücadele edeceği şampiyona, 19 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. Tüm ülkeden sporseverlerin ilgiyle takip ettiği şampiyona, TRT Spor Yıldız ekranlarından ise naklen yayınlanıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Güreş Şampiyonası’na Kahramanmaraş’ta start verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA