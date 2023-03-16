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Giriş Tarihi: 16.3.2023 13:49

‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması çerçevesinde aranması bulunan bin 533 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan ‘Türkiye Güven Huzur’ uygulamasının verilerine paylaştı. Denetimler çerçevesinde aranması bulunan bin 533 kişi yakalanırken, çok sayıda silah ile yüklü miktarda uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

İHA
‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması çerçevesinde aranması bulunan bin 533 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen toplam 40 bin 275 personel ile 8 bin 210 noktada yapılan uygulama, terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park- bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklar ile toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri, havaalanları güzergahlarında, alışveriş merkezleri girişleri ve çevrelerinde gerçekleşti.



Gerçekleştirilen uygulamada, 40 bin personel ve 143 dedektör köpeği ile 8 bin 210 noktada uygulama gerçekleştirilirken 6 bin 307 metruk bina ve 5 bin 461 park-bahçe kontrol edilerek, 26 bin 227 umuma açık yer denetlendi.



BİN 533 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Uygulamada, bin 533 aranan şahıs yakalanarak 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kayıp şahıs bulundu. 2 bin 662 şahsa adli-idari işlem yapılırken 52 şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan, gerçekleştirilen uygulamada 136 bin 785 araç kontrol edilerek 2 bin 385 araca işlem yapıldı. 478 araç trafikten menedilirlerken, 25 aranan araç tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Uygulamada, 23 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 390 adet mermi, 18 adet tabanca şarjör-muhtelif parça, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 4 bin 415 paket kaçak sigara, 19 bin 580 adet makaron, 3 bin 280 kilogram kaçak tütün ile 242 litre kaçak içki ele geçirildi.

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‘Türkiye Güven Huzur’ uygulaması çerçevesinde aranması bulunan bin 533 kişi yakalandı
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