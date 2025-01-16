Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva son yolculuğuna Türk bayrağı ile uğurlandı

Türkiye'de yaşayan Yahudi cemaatinin dini lideri olarak 23 yıldır Türkiye Hahambaşı görevini yürüten Rav İsak Haleva, 14 Ocak'ta İstanbul'da hayatını kaybetti. İstanbul doğumlu olan ve 85 yaşında hayatını kaybeden Haleva'nın vefatını Türkiye Hahambaşlığı Vakfı, kurumun internet sitesinden yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Rav İsak Haleva için Beyoğlu'nda bulunan Büyük Hendek Caddesi üzerindeki Neve Şalom Sinagogu'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene; Haleva'nın eşi Rejin Haleva ile çocuklarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türk Yahudi Toplumu Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve eski siyasetçi Egemen Bağış'ın yanı sıra Haham yönetiminden yetkililer ile birlikte Yahudi cematleri katıldı. Haleva için Beyoğlu'ndaki Sinagog'ta yahudi din adamları tarafından dualar ve mezmurlar okundu. Din adamlarının okuduğu mezmurların ardından Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı İsak İbrahimzadeh söz aldı ve Hahambaşı Haleva ile ilgili duygularını dile getirdi. Eşbaşkan ibrahimzadeh, "Bizlere iyiliği ve cömertliği öğretti. Işığıyla tüm çevremizi aydınlattı. diye konuştu.

MEHMET NURİ ERSOY, "ONUN FİKİR VE DAVRANIŞLARI BİZLERİN GÖNLÜNDE EBEDİYEN YAŞAYACAKTIR"

Cenaze töreninde konuşa Kültür ve Turizm Bakanın Mehmet Nuri Ersoy, ''Bu kayıp sadece Türk Musevileri cemaatinin değil, bizlerin de ortak acısıdır. Sayın Haleva ömrünü iyilik, barış ve kardeşliğe adamış herkesin gönlünde yer edinmiş kıymetli bir din adamıdır. Farkındalıklarımızı zenginlik olarak gören tavrı kardeşlik ve dürüstlük çizgisinde yükselen bir toplum için çok önemlidir. Hahambaşı Haleva sahip olduğu insan sevgisiyle toplumlararası köprüler kurmuş, farklı inanç ve kültürlerden insanların barış içinde yaşamasına katkıda bulunmuştur. Bu yaklaşımı ülkemizin toplum ve birlik anlayışıyla örtüşüyor. Kültürel çeşitliliği ve bir arada yaşama hakkının en büyük sorumluluklardan biri olduğunu düşünüyoruz. Rav İsak Haleva, bu sorumluluğun en güzel örneklerinden birini bize miras bırakmıştır. Onun fikir ve davranışları sadece Musevi cemaatinin değil, bizlerin de gönlünde ebediyen yaşayacaktır. Ailelerine ve tüm sevenlerine taziyelerimi sunuyorum.'' Diye konuştu.

Oğlu Nefi Haleva ise babasının kaybından derin üzüntü duyduklarını aktararak, "Babamızın adı yalnızca toplumumuzda değil, uluslararası alanda saygıyla anılan bir isim olmuştur. Hayatı boyunca kazandığı bu iyi isim, onun insanlara olan sevgisinin ve tevazusunun bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı. Törenin bitmesinin ardından Türk Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın cenazesi, defnedilmek üzere Cenaze aracının üzerinde Türk bayrağına sarılı olarak ailesinin arkadan meydana kadar yürümesinin sonrasında Beşiktaş Ulus'ta bulunan Sefarad Mezarlığı'nda toprağa verildi.