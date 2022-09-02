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Giriş Tarihi: 2.9.2022 09:08 Son Güncelleme: 2.9.2022 09:43

Türkiye ikincisi oldular, şimdi de Teknofest'te yarıştılar

İzmir'de Buca İnci Tırnaklı Fen Lisesi öğrencileri hazırladıkları proje ile TÜBİTAK 2204D İklim Değişikliği Araştırma Projeleri finalinde Türkiye ikincisi olmayı başardı. Tuna Altun, Ege Doğanay ve Sahra Bayraktar isimli öğrenciler, 'Asma budama atıkları, kargı bitkisi kamışı, deniz marulu ve zeytin kara suyunun biyoplastik üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması' projesi ile çevre kirliliğini önlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Türkiye ikincisi oldular, şimdi de Teknofest’te yarıştılar

İzmir'de Buca İnci Tırnaklı Fen Lisesi öğrencileri Tuna Altun, Ege Doğanay ve Sahra Bayraktar, öğretmenimiz Yasemin Horasan danışmanlığında çevre kirliliğinin önüne geçmek ve atık yönetimi için proje geliştirdi. Öğrenciler 'Asma budama atıkları, kargı bitkisi kamışı, deniz marulu ve zeytin kara suyunun biyoplastik üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması' isimli projeleri TÜBİTAK 2204D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri yarışmasına katıldı. Finalde Türkiye ikincisi olmayı başaran İzmirli öğrencilerin başarısı takdir topladı. Başarılı öğrenciler şimdi 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında dünyanın en büyük "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali" Teknofest Karadeniz'e ev sahipliği yapan Samsun'da bulunuyor. İzmirli öğrenciler Teknofest en iyi sunum ödülünü almak için yarıştı, sonuçlar 4 Eylül'de açıklanacak.

ÇOK MUTLUYUZ

11. Sınıf öğrencisi Tuna Altun, "Biyoplastik normal plastiğe alternatif olarak yapılıyor. Normal plastik gibi doğaya zararı olmuyor. Doğada yok olması daha kolay. Öğretmenimiz Yasemin Horasan danışmanlığında hazırladığımız projemiz Türkiye ikincisi oldu. Çok mutluyuz" diye konuştu. Ege Doğanay, "Öğretmeniz Yasemin Horasan eşliğinde deneyleri kendimiz yaptık. Yarışmaya katılmadan önce çok heyecanlıydık. Derece bekliyorduk ama Türkiye ikinciliği gibi bir başarı beklemiyorduk. İkinci olduğumuz için çok mutluyuz. Projeyi hazırlarken amacımız çevre kirliliğinin önüne geçmekti. Atık yönetimini sağlamaktı. Bunu da jüriye iyi sunduk ve ikincilik ödülünü aldık" şeklinde konuştu.

EN İYİ SUNUM ÖDÜLÜ İÇİN YARIŞACAĞIZ

Türkiye ikinciliğini elde etmeden önce proje için çok çalıştıklarını belirten Sahra Bayraktar. "Projeye çok çalışmıştık. Derece bekliyorduk. Heyecanlandık. İzmir'e böyle bir derece getirdiğimiz için gururluyuz. Şimdi de proje arkadaşlarım ve öğretmenimle birlikte Teknofest Karadeniz'e ev sahipliği yapan olan Samsun'da bulunuyoruz. Teknofest en iyi sunum ödülünü almak için yarıştık. Ödül töreni ve sonuçlar 4 Eylül'de açıklanacak. Umarım bir derece elde ederiz" dedi.

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Türkiye ikincisi oldular, şimdi de Teknofest'te yarıştılar
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