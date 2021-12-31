Türkiye ile ABD arasında ortak mekanizma dönemi





Kalın gelinen son noktayı ise "Dışişleri Bakanlığımız, Amerika tarafına bir kâğıt gönderdi. Bu mekanizmanın yapısının nasıl olacağı, hangi konuların ele alınacağı ve sürecin nasıl işleyeceğine dair. Çalışmamız devam ediyor. İlişkileri karşılıklı çıkar ilişkisi ve saygı temelinde, eşit, şeffaf bir ilişki olarak yürütmek istiyoruz ama bunu yaparken tabii ki Türkiye'nin kendi ulusal çıkarları her şeyden önce gelir" sözleriyle özetledi.



'YENİ BİR SAYFA AÇILIR'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "Belli şartlar yerine getirilirse, özellikle Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla ilgili konularda adımlar atılırsa yeni bir sayfa elbette açılır. Ama temel meseleleri görmezden gelerek yol almamız mümkün değil" dedi.