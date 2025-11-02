Türkiye ile Irak arasında tarihi anlaşma

Hüseyin, başkent Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirilen görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Irak ile Türkiye arasında güçlü tarihi ve coğrafi ilişkilerin bulunduğunu belirten Hüseyin, bunun yanında iki ülke arasında ortak çıkara dayalı ticaret, ekonomi, enerji ve diğer alanlarda ilişkilerin olduğunu ifade etti.

Bakan Fidan ile başta su meselesi olmak üzere birçok başlığı görüştüklerini aktaran Hüseyin, şunları söyledi:

"Ankara'da daha önce su konusunda geniş toplantılar düzenledik ve orada anlaşmalara vardık. Bu anlaşmalar mutabakat zaptına dönüştü. Su yönetimi konusunu içeren tarihi anlaşmaya saatler sonra imzalar atılacak. Bu anlaşma Irak-Türkiye ilişkilerinin tarihinde bir ilk."

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma meselesine de değinen Iraklı Bakan, şunları kaydetti:

"Irak olarak, Türk hükümetiyle PKK arasında yürütülen müzakereleri güçlü şekilde destekliyoruz. Bu konuda anlaşmaya varılmasını diliyoruz. Irak topraklarında PKK'ya bağlı silahlı unsurlar var. PKK'nın yönetim kadrosu, örgütün lağvedileceğini duyurdu, silahlı unsurları da lağvedilecek. PKK'lıların bulunduğu Mahmur ve Sincar'da güvenlik ve istikrar için iki tarafın da somut çözüme varmasını diliyoruz."