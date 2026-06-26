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Giriş Tarihi: 26.06.2026 11:32

Türkiye-İngiltere savunma hattı güçleniyor

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Birleşik Krallık’a gerçekleştirdiği resmi çalışma ziyaretinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Ayhan, 21-25 Haziran tarihleri arasında İngiltere’de savunma bakanlığı yetkilileri ve sektörün önde gelen firmalarıyla bir dizi kritik görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

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Türkiye-İngiltere savunma hattı güçleniyor
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Savunma sanayisinde Türkiye'nin uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye yönelik temaslarda bulunan Ayhan, ziyaret kapsamında dünyanın önemli savunma şirketlerinden BAE Systems, Rolls-Royce ve Marshall Aerospace yetkilileriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmelerde, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini artıracak projeler üzerinde durulduğunu ifade eden Ayhan, özellikle Eurofighter Typhoon savaş uçağı ve C-130J nakliye uçağı projelerinin mevcut durumunun detaylı şekilde değerlendirildiğini kaydetti.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki savunma sanayi iş birliğinin her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Ayhan, "Savunma sanayi alanındaki ortak çalışmalarımızı geliştirmek ve stratejik projelerimizi ilerletmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" mesajını verdi.

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Türkiye-İngiltere savunma hattı güçleniyor
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