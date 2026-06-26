Türkiye-İngiltere savunma hattı güçleniyor

Savunma sanayisinde Türkiye'nin uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye yönelik temaslarda bulunan Ayhan, ziyaret kapsamında dünyanın önemli savunma şirketlerinden BAE Systems, Rolls-Royce ve Marshall Aerospace yetkilileriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmelerde, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini artıracak projeler üzerinde durulduğunu ifade eden Ayhan, özellikle Eurofighter Typhoon savaş uçağı ve C-130J nakliye uçağı projelerinin mevcut durumunun detaylı şekilde değerlendirildiğini kaydetti.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki savunma sanayi iş birliğinin her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Ayhan, "Savunma sanayi alanındaki ortak çalışmalarımızı geliştirmek ve stratejik projelerimizi ilerletmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" mesajını verdi.