Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye marka ve kariyer etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri, AB Grup Holding sponsorluğunda 15 Kasım'da düzenlenen görkemli gece de sahiplerini buldu. Ünlü sunucu Ece Erken ve komedi filmlerinin usta oyuncusu Çetin Altay'ın moderatörlüğünde gerçekleşen geceye sanat dünyasından iş dünyasına kadar birçok ünlü isim katıldı.

Muhteşem bir organizasyonla ödüllerin sahipleriyle buluştuğu 'Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni'nde Ece Üner ve Susma programı 'Yılın En İyi Reality Programı Ödülü'ne, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başarılı oyuncusu Ceren Benderlioğlu 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü'ne, sevilen dizi Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin 'Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü'ne, yetenekli oyuncu Ümit Kantarcılar ise 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Ödülü'ne layık görüldü.

Ünlü isimlerin yanı sıra sektörün lider markalarından Arzum 'Yılın Elektrikli Ev Aletleri Markası Ödülü', Ariş Pırlanta 'Yılın İnovatif Pırlanta Markası Ödülü', Porland Porselen 'Yılın İnovatif Porselen Markası Ödülü' ve Balparmak 'Yılın İnovatif Bal Ürünleri Markası Ödülü'nün sahibi oldu. Hilton Bomonti Otel'de gerçekleşen törende konuklar Gülşen ve Simge Sağın konserleriyle eğlendi.

YILIN LİDER DOĞAL TAŞ MARKASI ÖDÜLÜ MARBLE SYSTEMS TUREKS HOLDİNG'İN

Yaklaşık 40 yıldır 5 kıtada Türkiye'yi temsil eden ve Türk mermeri, traverteni, kireç taşı, mermer plaka, oniks ve dekoratif mermer ürünlerini pek çok ülkede prestijli yapılarında kullanılan Marble Systems Tureks Holding ''Yılın Lider Doğal Taş Markası'' ödülünün sahibi oldu

Gecede sahneye çıkan Yönetim Kurulu Başkanı Osman Cavit Turunç; ''Ben bu ödülü tüm Tureks çalışanları adına alıyorum. Türkiye'mizde tüm hammaddeler çok değerli ama biz doğal taş kısmının en ufak parçasını değerlendirebilmek adına inovasyon çalışmalarına çok önem veriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu şekilde devam edecek. Bu ödüle bizi layık gören herkese çok teşekkür ediyorum'' diyerek ödülünü aldı.

YILIN ULUSLARARASI LOJİSTİK DESTEK HİZMETLERİ MARKASI ÖDÜLÜ SGS TRANSİTNET'İN

23 ayrı ülkede kendi teminatını kullanan ve alanında en kapsamlı hizmeti sunan ilk ve tek kuruluş SGS TransitNet, güvenli, lisanslı, kaliteli, kolay ve hızlı hizmet standartlarıyla 700'den fazla şirkete hizmet vererek ''Yılın Uluslararası Lojistik Destek Hizmetleri Markası'' ödülünü kazandı.

Törende SGS TransitNet adına ödülü alan Genel Müdür Mine Kaya; ''Öncelikle böylesine anlamlı bir ödüle layık görüldüğümüz için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 65 tane muhteşem ekip arkadaşım adına bu ödülü alıyorum. SGS TransitNet, lojistik ve uluslararası taşımacılık sektörüne hep ilkleri getirdi, en iyileri getirdi bundan sonra da getirmeye devam edecek. Herkese çok teşekkürler'' dedi.

YILIN BAŞARILI E-TİCARET YAZILIM ÇÖZÜMLERİ MARKASI ÖDÜLÜ BİRFATURA'NIN

Hızlı entegre olabilen alt yapısı, alanında uzman ve profesyonel kadrosuyla kısa sürede binlerce KOBİ'ye ulaşan, e-ticaret siparişlerini entegre olarak faturalandırabilen, satış raporları sunan ve online ticarette şirketlerin iş hayatına güç katan BirFatura ''Yılın Başarılı E-Ticaret Yazılım Çözümleri Markası'' ödülünün sahibi oldu.

Şirket adına ödülü almak için sahneye çıkan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bayır; ''Bu ödülü burada olan ve olmayan tüm ekip arkadaşlarım adına alıyorum'' dedi.

YILIN BAŞARILI DENETİM VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ MARKASI CERTIFER TÜRKİYE'NİN

Sektöründe dünya lideri Certifer Şirketler Grubuna bağlı, demiryolu, metro ve hafif raylı alt sistemleri, enerji, kontrol komuta, sinyalizasyon, işletme ve bakım gibi geniş bir hizmet yelpazesinde hizmet veren Certifer Türkiye, raylı taşıtların ve sürücü kılavuzlu ulaşımın test edilmesi, incelenmesi ve belgelendirilmesi alanındaki başarılı faaliyetleri ile ''Yılın Başarılı Denetim ve Belgelendirme Hizmetleri Markası'' ödülünü kazandı.

Gecede sahneye çıkan Certifer Türkiye Genel Müdürü Ercan Yıldırım;' 'Bu ödülü tüm ekip arkadaşlarım adına alıyorum'' ödülünü aldı.

YILIN İNOVATİF TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ MARKASI ÖDÜLÜ VELDO TEKNOLOJİ'NİN

İstanbul-Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu modern fabrikasında ürettiği ürünleri 40'a yakın ülkeye ihraç eden; elektrikli otomatik kayar basamak, güvenlik sistemleri, koltuk takip sistemleri ve iklimlendirme ürünleriyle sektöründe fark yaratan Veldo Teknoloji ''Yılın İnovatif Teknoloji Çözümleri Markası'' ödülünü kazandı.

Gecede ödülü almak için sahneye çıkan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Veli Doğan; ''Öncelikle bizi bu ödüle layık gören tüm jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu ödülü başta Genel Müdürümüz Sedat Bey olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma armağan ediyorum. Biz bir ar-ge şirketi olarak başladık, bu ödülü bize layık görmelerinin nedeni yeni yapmış olduğumuz, yeni geliştirmiş olduğumuz motor projesi. Elektrikli fırçasız motor üretimi ile ilgili 4 yıldır ar-ge yapıyorduk ve ar-geyi tamamladık. Seri üretime ise çok yakında başlıyoruz'' dedi.

ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SEKTÖRÜ YILIN İNOVATİF MARKASI ÖDÜLÜ ÇAĞRI SOĞUTMA'NIN

2010 yılında genç iş insanı Emre Güneysu tarafından Konya'da kurulan ve kısa sürede endüstriyel soğutma sektörünün önemli oyuncuları arasına giren Çağrı Soğutma, 2021 yılı itibariyle soğutma sistemleri üretim bandını devreye alarak ''Endüstriyel Soğutma Sektörü Yılın İnovatif Markası'' ödülünün sahibi oldu.

Çağrı Soğutma'nın ödülünü Genel Müdür Emre Güneysu aldı. Güneysu konuşmasında; ''Bu ödüle bizleri layık gören herkese öncelikle teşekkür ediyoruz. Bu ödülü tüm ekibime ve bize vermiş olduğu katkılardan dolayı tedarikçi firmalarımıza armağan ediyorum'' dedi.

YILIN İNOVATİF TEKSTİL ÇÖZÜMLERİ MARKASI ÖDÜLÜ ANADOLU İPLİK'İN

70 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin köklü şirketleri arasında yer alan ve Çerkezköy'de bulunan 80 bin m2 arazi üzerine kurulu, sektörün Avrupa'da en yeni, en modern ve en büyük fabrikasıyla Türkiye'yi global arenada temsil eden Anadolu İplik ''Yılın İnovatif Tekstil Çözümleri Markası'' ödülüne layık görüldü.

Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Anadolu İplik CEO'su Kaya Kayıkçı; ''Burada olmak çok güzel. Biz Anadolu İplik ailesi olarak aslında istihdam, yatırım, fabrikalar kuralım diyerek hep onlara öncelik verdik ama spotların altında olmakta çok keyifliymiş. Başarı da iltifata tabi olduğu için bunlar güzel şeyler, inşallah önümüzdeki senelerde bu tip yerlerde daha çok görüşmek üzere'' diyerek ödülünü aldı.

YILIN LİDER DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMLERİ MARKASI ÖDÜLÜ UYUMSOFT'UN

25 yıldır iş dünyasının teknolojik dönüşümüne rehberlik eden ve 250'nin üzerinde çalışanı 50 bini aşkın çözüm ortağı ile Türkiye'nin %100 yerli ilk 3 yazılım firması arasında yer alan Uyumsoft, yenilikçi yaklaşımları ve akılcı iş modelleriyle bugüne dek 50 binin üzerinde yerli ve global markanın çözüm ortağı olmayı başararak ''Yılın Lider Dijital Dönüşüm Çözümleri Markası'' ödülünü kazandı.

Uyumsoft'un ödülünü şirketin yatırım hizmetleri Genel Müdürü Özlem İkiz alırken konuşmasında; ''Öncelikle organizasyon ekibine çok teşekkür ederiz. Biz Uyumsoft Bilgi Sistemleri olarak 25. Yılımızda adımız gibi Uyum'a inanıyoruz.'' dedi.

TÜRKİYE İNOVASYON VE BAŞARI ÖDÜLLERİ'NDE YILIN İNOVATİF YAPI ÜRÜNÜ MARKASI QUA GRANİTE OLDU

Üstün desen ve renk teknolojisiyle doğanın tüm canlılığını mekanlara taşıyan Qua Granite, bu yıl ikincisi düzenlenen ve farklı sektörlerden birçok ünlü markanın da ödül aldığı Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde yenilikçi ürünleriyle "Yılın İnovatif Yapı Ürünü Markası" ödülünü aldı.

Qua Granite adına söz alan Ercan Şirketler Grubu bünyesinde Allbatross Girişim Sermaye Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Serkan Önem "Bugün yönetim kurulu başkanımız sayın Ali Ercan'ın burada olamamasının sebebi yeni yatırımlarımız ve yeni üretim hatlarımızın başında olmasıdır." dedi. Önem'in vurguladığı üzere Qua Granite yapımı hızla süren yeni üretim hatlarıyla şirketin inovatif ürünlerinin üretimine hız kazandırmayı hedefliyor. Nitelikli teknik granit üretimi ve ihracatında önemli bir pay edinen Qua Granite, bunun sonucu olarak satışlarının yaklaşık %50'sini ihracat üzerinden gerçekleştirmekte ve başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere 60'ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor'' dedi.

YILIN LİDER EV DEKORASYON ÜRÜNLERİ MAĞAZACILIĞI MARKASI ÖDÜLÜ EVDEMA'NIN

Ev dekorasyon ürünleri sektöründe geride bıraktığı yarım asırlık geçmişiyle alanında lider konumda bulunan ve konsept mağazaları yanında Türkiye genelinde yerleşik satıcıları ile tüketicilere ulaşan Evdema, son dönemlerde ihracat ve online satış kanalında yakaladığı büyüme ivmesiyle ''Yılın Lider Ev Dekorasyon Ürünleri Mağazacılığı Markası'' ödülünün sahibi oldu.

Gecede Evdema adına sahneye çıkan İcra Kurulu Üyesi ve Perakende Mağazalar Direktörü Nurgül Zengin; ''Evdema olarak ev dekorasyon mağazalarımızla yurtiçinde ve yurtdışında her zaman büyümeyi hedefleyen bir firmayız. SOPRANO ve DU&KA markamızla birlikte de yine aynı şekilde yurtdışında ve yurtiçinde markamızı büyütmeyi hedefliyoruz. Ödülü Evdema ailesi adına ve tüm çalışan ekibim adına alıyorum'' diyerek ödülünü aldı.

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KURUYEMİŞ MARKASI ÖDÜLÜ ÇİTLEKÇİ'NİN

Sektörde Türkiye'nin en yüksek teknolojiye ve kapasitesine sahip ayçekirdeği fabrikasını 2011 yılında devreye alan, Ankara başta olmak üzere, İstanbul, Kayseri ve Kırıkkale'de bulunan mağazalarıyla hizmet veren Tunçlar Kuruyemiş, Çitlekçi Markasıyla ''Yılın En İyi Çıkış Yapan Kuruyemiş Markası'' ödülünün sahibi oldu.

Çitlekçi Markasıyla gecede ödül alan Tunçlar Grup CFO'su Abdullah Tunç;''Bu güzel ödülü hayata geçirdiğimiz yenilikler sayesinde bize layık gören herkese teşekkür ederim. Yaklaşık yarım asırdır yaptığımız gibi yerel ve global alanda daha çok inovatif projelere imza atacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Aslında şu anda şunu söylemek istiyorum yaşım 23, inovatif demek yenilik demek ve markamızın ne kadar yeni olduğunu ve yeniliklere önem verdiğini buradan anlayabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

YILIN EN İYİ İNOVATİF HİJYEN MARKASI ÖDÜLÜ KLEENTECH'İN

Kaliteli ve yenilikçi teknolojileriyle dezenfeksiyon hizmetini, Türkiye'nin her noktasına taşıyarak önemli kuruşlarının çözüm ortağı olmaya devam eden Kleentech, yaşam alanlarına sunmuş olduğu A kalite hizmeti ile ''Yılın En İyi İnovatif Hijyen Markası'' ödülüne layık görüldü.

Kleentech adına ödülü alan Hakan Çınar; ''Öncelikle Kleentech olarak pandemi öncesi yaklaşık 10 yıllık bir ar-ge ve inovasyon sürecinden sonra insanlarda hijyen bilincini oluşturmak ve ortamların sağlıklı ve güvenli olabilmesi için faaliyetlerde bulunduk. Kleentech olarak Türkiye genelinde kuvvetli bir ekiple ve her biri sertifikalı bakanlık onaylı ürünlerimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Umarım yakın zamanda bu hizmet faaliyetlerini Avrupa'ya taşıyarak, yerli sermayemiz ve yerli girişimimizle büyümeye devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

ÖĞRENME VE HAFIZA PERFORMANSINDA YILIN EN İYİ TAKVİYE MARKASI ÖDÜLÜ CEREBRAMAX'IN

İnsanlara yüksek yaşam kalitesi sağlayan, daha sağlıklı hayat sürmelerine katkıda bulunan, etkinlikleri ve faydaları uluslararası bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış içeriklere sahip, kaliteli ürünleriyle insan sağlığına hizmet vermekte olan Cerebramax ''Öğrenme ve Hafıza Performansında Yılın En İyi Takviye Markası'' ödülünün sahibi olurken, şirket adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Şeren aldı.

YILIN EN İYİ FİLTRASYON TEKNOLOJİSİ MARKASI ÖDÜLÜ UGMA'NIN

2008 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmalarıyla partikül ve mikrobiyal tutuculuk performansı sahadaki test ve demo süreçleriyle tescillenmiş olup buna bağlı Türkiye'de ve dünyada ilk olan Jel filtrasyon teknolojisinin patentlerini alan Ugma, yüksek teknolojiyle geliştirdiği ürünleriyle ''Yılın En İyi Filtrasyon Teknolojisi Markası'' ödülünü kazandı.

Ugma Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akpınar; ''Dünyada büyük bir sorun olan ve bizleri pandemiye iten COVID19 ve benzeri virüs tiplerinde 0.10 mikrona kadar tutucu filtreye sahip ürünler üretmekteyiz. Dünyada bu filtrasyon teknolojisine sahip tek markayız. Yoğun çalışmalarla yapılan bu filtrasyon teknolojisini, bilim insanlarımıza borçluyuz. Buradan tüm bilim insanlarımıza ve kıymetli çalışanlarımıza teşekkürlerimi iletmek istiyorum'' diyerek ödülünü aldı.

YILIN EN İYİ YUMURTA ÜRETİCİ MARKASI ÖDÜLÜ EVRENKAYA YUMURTA'NIN

Yarım asırlık tecrübesiyle Türkiye'nin önde gelen yumurta üreticileri arasında yer alan ve 3 ayrı bölgede 1.800.000 adet yumurta tavuğu kapasitesi ve 500 bin adet yarka kapasitesiyle, yem sanayi ve yumurta pazarlamacılığı alanlarında entegre hizmet veren Evrenkaya Yumurta ''Yılın En İyi Yumurta Üretici Markası'' ödülüne layık görüldü.

Şirket adına ödülü alan Evrenkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Evrenkaya; ''Böylesine özel bir ödülü almak bizi onurlandırdı, bu gecede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Şu anda yaklaşık 2 milyon yumurtacı tavukla İstanbul'un yaklaşık %25 yumurtasını karşılayabiliyoruz. 10 ülkeyi kapsayan ihracat ağımızla yıllık yaklaşık 50 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte işimizi ve ihracatımızı geliştirmeyi hedefliyoruz'' dedi.

YILIN EN İNOVATİF MÜHENDİSLİK VE MAKİNE MARKASI ÖDÜLÜ TAYDER'İN

Yurt dışından ithal edilen teknolojilere, ülke içinde inovatif çözümler ekleyerek tasarımı, analizi ve üretimini yaparak yerlileşmeyi kendine misyon edinen, sektör ve ülke ekonomisine sağladığı katkıları nedeniyle Tayder ''Yılın En İnovatif Mühendislik Ve Makine Markası'' ödülünü kazandı.

Gecede, Tayder kurucuları Doğukan Aktay ve Oğuzhan Derin ödülü almak üzere sahneye birlikte çıktı. Oğuzhan Derin konuşmasında; ''Bu ödülü öncelikle ekibim adına ve Tayder kullanıcıları adına alıyorum ve herkese şükranlarımı sunuyorum.'' derken, Doğukan Aktay ise;''Tayder dünyada sadece iki ülkenin üretmiş olduğu eşya ve yük taşıma asansörlerinin tek üreticisidir. Ürünümüz Türkiye'de ilk ve tek olmakla birlikte patentli bir üründür. Ürünün imalatında diğer proseslerinde emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum'' ifadelerini kullandı.

YILIN EN İYİ DETOX ÇAYI MARKASI ÖDÜLÜ MY BEST ÖZLEM SULTAN'IN

Birçok bitkinin karışımı ile özel olarak formüle edilip toz haline getirilen çayları, tamamen doğal ve bitkisel içeriklere sahip ürünleri ile detox çayının lider markaları arasına girmeyi başaran My Best Özlem Sultan ''Yılın En İyi Detox Çayı Markası'' ödülün sahibi oldu

Gecede ödülü alan Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Altay Çağlar; ''Biz insanlara kilo vermeyi vaat etmedik. Sağlıklı kilo vermeyi vaat ettik. Bunu başardığımızı kullanıcılarımızdan aldığımız tebrik mesajlarından anlıyoruz. Şimdi bu başarımızı tüm dünyaya yaymaya başladık. 2022'de kozmetik sektöründe de çığır açacak projelere hazırlanıyoruz. Son olarak tüm kadınlara girişimci bir kadın olarak şu mesajı vermek istiyorum. Beşiği sallayan dünyayı da sallar'' diyerek ödülünü aldı.

YILIN EN İYİ HAVUZ KİMYASALLARI MARKASI SUPERPOO

1997 yılında çalışmalarına başlayan ve kısa sürede havuz sektörünün lider kuruluşlarından biri olmayı başaran Superpool, alanında uzman kadrosu ile havuz kimyasalları alanında yapmış olduğu yatırımlarla ''Yılın En İyi Havuz Kimyasalları Markası'' ödülünü kazandı.

Superpool adına ödülü alan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akçelik sahneye çıkarken ''Organizasyon komitesine ve jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum'' dedi.

YILIN EN İYİ PET MAMA MARKASI ÖDÜLÜ UNIQUE PET FOOD'UN

Pet pazarında birbirinden farklı ürünleriyle kedi ve köpek mamaları üreterek yerli ve kaliteli ürünleriyle sektörde öncü bir marka olmayı başaran Unique ''Yılın En İyi Pet Mama Markası'' ödülünün sahibi oldu.

Unique adına ödülü alan şirketin Marka Müdürü ve Veteriner Hekimi Burcu Baltalı; ''Unique Türkiye'nin markası, Türkiye'de doğdu. Kaliteyi sunmak için doğdu ve bugün bu ödülü almamızın sebebi aslında hasta hayvanların tedavisine destek olarak kullanılan ürünlerin Türkiye'de ilk ve tek yerli üretim yapan markası olması o yüzden bize değer veren tüm veteriner hekimlerimize, yol arkadaşlarımıza, Beta Gruba, Unique ekibine ve bana her zaman destek olan eşime, kendi zamanından fedakârlık yapan kızıma çok teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

TRAKTÖR SEKTÖRÜ İNOVASYON LİDERİ ÖDÜLÜ SAME DEUTZ FAHR A.Ş'NİN

100 yılı aşkın sektör tecrübesi ile güvenilir ve yenilikçi Alman traktör teknolojisinin değerleri üzerine kurulan Avrupa'nın en modern traktör tesisine sahip Same Deutz Fahr A.Ş, son teknoloji üretim anlayışıyla ''Traktör Sektörü İnovasyon Lideri'' ödülünün sahibi oldu.

Gecede Same Deutz Fahr A.Ş adına ödülü alan SDF Türkiye Ticari Müdürü Mehmet Uzunköprü; ''Tarım sektöründe olmak, traktör üretmek ve burada traktör sektörünün inovasyon lideri ödülünü almak bizler için çok önemli. Bizler Türkiye'ye yatırım yaparak çok kısa sürede Avrupa standartlarında traktörler ürettik. Türk çiftçisinin traktörlerimize göstermiş olduğu ilgi bizleri ilk 500 sanayi kuruluşu içine girmemizi sağladı. Bu büyümenin arkasında Same Deutzh Fahr ekibi yer almakta. Bu ödülü Türk çiftçisi adına alıyorum ve tüm çiftçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

YILIN İNŞAAT PROJESİ ÖDÜLÜ ASGÜN YAPI'NIN

1995 yılından bu yana İstanbul'un çeşitli semtlerinde birçok proje ile faaliyetlerini sürdüren, gelişen inşaat sektörüyle birlikte İstanbul'un yeni ve en gözde yerleşim alanlarında butik lüks konut projeleri ile ön plana çıkan Asgün Yapı ''Yılın İnşaat Projesi'' ödülünün sahibi oldu.

Asgün Yapı adına ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Güngör alırken, sahnede; ''Bu ödülü kazanmamızda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve ödülü ekibime armağan ediyorum. Projelerimizle bizleri, ev sahibi yaptığımız yüzlerce insanı onurlandıran bu ödüle bizi layık gören herkese teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KOZMETİK MARKASI İLLA LIFE

Dermo-kozmetik, gıda takviyeleri, medikal vb. ürünler üreten, güçlü yönetim kadrosu ile hem yurtiçinde hem de yurt dışında önemli bir başarı yakalayan İlla Life ''Yılın En İyi Çıkış Yapan Kozmetik Markası'' ödülün sahibi oldu.

Gecede ödülü almak üzere sahneye çıkan şirketin Kurucu Ortağı Umut Tutuğ;''Çok güzel bir akşam, çok güzel bir ödül… Bunun için herkese aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanımıza, Yönetim Kurulu Üyelerimize ve İlla Life'ın tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bunlar olmazdı ve İlla Life ismi aklınızda kalsın yakın zamanda duyacaksınız'' dedi.

YILIN ENDÜSTRİ 4.0 TEKNOLOJİLERİ MARKASI ÖDÜLÜ BREN İLERİ TEKNOLOJİ ENERJİ'NİN

Endüstriyel IOT'a odaklanan ve özellikle üretiminde buhar teknolojisi kullanan firmalar için kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmasını sağlayan yapay zeka tabanlı yazılımı ile enerji, bakım ve zaman tasarrufuna yönlendiren sistemler tasarlayarak onların dijitalleşmelerine katkı sağlayan Bren İleri Teknoloji Enerji, kendi enerjisini üretebilen bataryasız akıllı sensör teknolojisi ile ''Yılın Endüstri 4.0 Teknolojileri Markası'' ödülünü kazandı.

Bren İleri Teknolojileri Enerji adına ödülü CEO Çınar Laloğlu alırken, ödül konuşmasında ''Biz ekip olarak her zaman geleceğin daha iyi olması için kaynakların verimli şekilde kullanılmasına odaklandık. Bu kapsamda da her zaman yenilikçi teknolojik ürünler üretmeye odaklandık. Bu ödülü bizi gelişim olarak dünyanın her yerine adapte olmamızı sağlayacak yeni teknolojilerimizle, bizi büyüten yatırımcılarımıza, değerli ekibim adına alıyorum ve herkese çok teşekkür ediyorum'' dedi.

