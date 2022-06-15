Türkiye-İran Sınırı Entegre Sınır Güvenlik Sistemleri ile korunuyor

Türkiye ile İran sınırı arasında inşa edilen 83.6 kilometrelik duvarı Ağrı Valisi Osman Varol inceledi. Vali Varol incelemeler sonrası açıklamada bulundu. Entegre Sınır Güvenlik Sisteminin aynı zamanda güvenlik kuvvetlerinin işini kolaylaştıran insan unsurunu arka plana iterek can güvenliğini arttıran önemli bir sistem olduğunu ifade eden Vali Varol: "Bu entegre sınır güvenlik sistemi dediğimiz şey sadece duvardan ibaret değil. En önemli unsurlarından bir tanesi duvar olmakla beraber 3 metre-3 metre 15 santim yüksekliğinde üzerinde jiletli teller olan beton bloklardan Oluşan bir duvar. Bizim burada toplam olarak İran ile toplam 87 kilometrelik bir sınır hattımız var. Bu sınır hattımızın 83. 6 Kilometresinde sınır duvarı mevcut. Kalan kısım teknik olarak duvarın inşa edilmesinin mümkün olmadığı yerler. Fakat buralar içinde zaten insan geçmesinin mümkün olmadığı yerler ama burası için de çok daha farklı başka tedbirler düşünüyoruz.

Yere döşenip üzerinden herhangi bir hareket geçtiğinde, titreşim olduğunda bunu algılayıp uyarı alarm veren sistemlerimiz var. Sonuç itibari ile yaklaşık 87 Kilometrelik Türkiye-İran sınırını hattı tamamen Entegre Sınır Güvenlik sistemi ile kapatılmış durumda. Bu araçlarımızda da özel donanımlar var. Yani üzerlerinde duvarın üzerine kadar uzatabilecekleri ve arka tarafı görebilecekleri kamera sistemleri mevcut. Yine sınır hattımızda bu yolun kenarında aydınlatma direklerimiz ve şehirlerde de kullandığımız gece görüşü de olan kamera sistemlerimiz mevcut. Bu yol geceleri duvar hattının kenarında hem aydınlanıyor hem de aynı zamanda kameralarla takip ediliyor. Ayrıca bu bölgede yerleşik birçok sınır karakolumuz mevcut ve bu sınır karakollarımızda görevli personelimiz gerekli her türlü teçhizatla, araç gereçle sürekli olarak bu hatta devriye olarak dolaşıyor. Denetleme yapıyor. Bir de özellikle geçtiğimiz yıl içerisinde ve bu yılın başında Aselsan'ın ürettiği gerçekten çok ileri teknoloji Elektrooptik Kule Sistemi sınır hattımıza monte edildi. Şu an arkamızda ilerde bir tanesini görüyorsunuz. Şu metal kule, bu Elektrooptik Kule de gerçekten çok ileri teknoloji görüntüleme sistemleri mevcut." İfadelerini kullandı.

'YAKALAMALARIMIZDA YÜZDE ALTMIŞLIK BİR AZALMA GERÇEKLEŞTİ'

Sınır güvenlik duvarının 2021 Aralık ayında tamamlanmasının ardından ülkeye yasa dışı yollarla girişlerin önemli ölçüde azaldığını kaydeden Varol, şunları söyledi: "Duvar inşaat özellikle 2021 Aralık ayının başında tamamlandı. Tamamlandıktan sonra biz belirli periyotlarla analiz gerçekleştirmeye çalıştık. Orada şunu gördük ki duvar gerçekleştirildikten sonra yaklaşık olarak yakalamalarımızda yüzde altmışlık bir azalma gerçekleşti. Artık silahlı kuvvetlerimiz sınır birliklerimiz gelen göçmenleri çok daha rahat tespit edebiliyorlar ve engellemeyi de çok kolay yapabiliyorlar. Dolayısıyla Entegre Sınır Güvenlik Sisteminin sınır duvarının yarattığı caydırıcı ortam da uzun vadede, orta vadede göçmenlerin bu bölge ye gelmemeleri sonucunu doğurdu. Biz hem yakalama rakamlarımızda hem engelleme rakamlarımızda bu sistemi devreye aldıktan sonra çok ciddi bir azalma gördük. Özetle şunu söyleyebilirim. Burada gerçekten çok büyük çalışmalar yapıldı. Çok önemli çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar nihayetinde de sınır hattımızın imkanlar dâhilinde en yüksek şekilde korunduğunu, en yüksek güvenlik standartlarının burada uygulandığını söyleyebiliriz. Biz daha çok göç olgusu üzerinde durduk ama sınırımızı kontrolsüz insan geçişine kapattığınız zaman bu sadece göçmen için değil kaçakçılık, terörist unsurlarının ülkemize sızması açısından da çok önemli. Bunların tamamını engellemiş oluyorsunuz. Ağrı ve Doğubayazıt bölgesinde, Ağrı Dağı eteklerinde terör anlamındaki faaliyetlerde de ciddi bir azalma çok önemli bir caydırıcılık olduğunu da görüyoruz. Bunu yaşıyoruz"

Vali Dr. Osman Varol'a incelemeleri sırasında Doğubayazıt Kaymakam Vekili Adem Topaca ve Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır da eşlik etti.