A Milli Kadın Voleybol Takımı 19. Akdeniz Oyunları'na hızlı bir giriş yaptı. Filenin Sultanları için "Türkiye İspanya kadın voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" soruları yanıt arıyor. Kadın voleybol takımımız ilk iki maçı aldı. Türkiye İspanya voleybol maçı canlı yayın izle kanalı araştırılmaya başlandı. İşte, Türkiye İspanya voleybol maçı canlı izle!
TÜRKİYE İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Türkiye İspanya maçı 28 Haziran 2022 (bugün) saat 20.00'de oynanacak.
Türkiye İspanya voleybol maçı TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE İSPANYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN
Ay yıldızlı taraftarlar Akdeniz Oyunları heyecanına ortak olmak için maçı naklen takip edecek. İşte canlı yayın kanalı…