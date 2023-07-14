Türkiye İstatistik Kurumu verilerini açıkladı: 1 ayda 83 bin 636 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Haziran ayı konut satış istatistikleri açıklandı. Açıklanan verilere göre; Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,4 azalarak 83 bin 636 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 578 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 325 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 4 bin 503 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 29 konut ile Hakkari, 44 konut ile Tunceli oldu.

DOĞU MARMARADA 5 BİN 548 KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2023 yılı Haziran ayında Konut satışı Kocaeli ilinde 2 bin 274 konut, Sakarya'da bin 523 konut, Düzce'de 491 konut, Bolu'da 422 konut ve Yalova'da 838 konut satışı gerçekleşti.

YABANCILARA 2 BİN 625 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,6 azalarak 2 bin 625 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 4 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 760 konut satışı ile İstanbul ve 223 konut satışı ile Mersin, 80 konut satışı ile Yalova, 76 konut satışı ile Ankara, 72 konut satışı ile Bursa, 70 konut satışı ile Edirne, 47 konut satışı ile Aydın, 46 konut satışı ile Muğla, 44 konut satışı ile İzmir izledi. Haziran ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 733 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 333 konut ile İran, 175 konut ile Irak ve 168 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.